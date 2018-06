Certains jouent avec leur epods ; ma mère évoque son EHPAD. Les patrons qui sous-paient les salariés et exploitent des retraités qui doivent tout vendre deviennent les plus riches des Français, et les morpions de Challenges les félicitent…

http://www.ehpad.com/classement-challenges-fortunes-de-france-les-proprietaires-dexploitants-ehpad-en-bonne-position/

Classement des propriétaires d’exploitants d’EHPAD privés en France

99ème fortune de France: Jean François GOBERTIER de GDP Vendôme avec une fortune estimée à 530 millions d’euros. Il possède 50% du gestionnaire d’EHPAD Domus Vi, dont le chiffre d’affaires s’élève à 620 millions d’euros et 100% de GDP Vendôme et Dolcéa Création GDP Vendôme.

119ème fortune de France: Jean-Claude MARIA d’Orpéa avec une fortune s’élevant à 435 millions d’euros. Il possède 23% d’Orpéa dont le chiffre d’affaires est de 843 millions d’euros.

121ème fortune de France: Yves JOURNEL de Domus Vi avec une fortune de 420 millions d’euros. Il détient 30% de DomusVi, groupe ayant réalisé 620 millions d’euros de chiffre d’affaires.

317ème fortune de France: André et Pierre IMBERT, d’IGH avec une fortune estimée à 110 millions d’euros.

424ème fortune de France: Patrick TECHENEY et Mary FOUQUET, de Colisée Patrimoine Groupe dont la fortune est égale à 85 millions d’euros. Ils possèdents 61% de Colisée dont le chiffre d’affaires s’élève à 147 millions d’euros.

435ème fortune de France: Didier MENNECHET et Philippe PEAULIER de SGMR, dont la fortune s’élève à 75 millions d’euros.

Quel lien avec le classement par taille des exploitants d’EHPAD ?

Dans le classement 2012 des groupes privés d’EHPAD du mensuel des maisons de retraite, le groupe GDP Vendôme n’arrivait qu’à la douzième place, Orpéa et DomusVi occupant respectivement la première et deuxième place.

Cependant, si l’on se réfère au classement des plus grandes fortunes de France, le plus fortuné des propriétaires d’exploitants d’EHPAD est bien Jean-François Gobertier, de GDP Vendôme. Cela montre bien que le groupe GDP Vendôme est une société solide, dont le créateur est un homme d’expérience.

De plus, ce classement est uniquement basé sur le nombre de lits et d’établissements dont chaque gestionnaire dispose et n’est en aucun cas basé sur leur solidité financière où la qualité intrinsèque de leurs résidences. Après la fin de la fusion entre GDP Vendôme et DomusVi, ayant donné naissance au leader du marché DVD, chaque entité a retrouvé son indépendance à ceci près que le capital de DomusVi, acteur majeur du secteur, est possédé à 41% par GDP Vendôme, qui de son côté, a su demeurer un groupe 100% indépendant. Cette distinction démontre bien la performance de ce dernier et sa force sur le marché de l’EHPAD.

Voir le classement complet sur le site de Challenges.