Cette semaine, deux suicides de célébrités ont secoué la nation, et aucun d’entre eux ne semblait avoir de sens. Les conceptions de sacs à main de Kate Spade avaient pris d’assaut le monde de la mode, et elle était censée vivre le genre de vie dont rêvent des millions d’Américains. Et Anthony Bourdain était l’un de ces journalistes rares qui a été grandement aimé par la gauche et la droite. Son livre « Kitchen Confidential » est actuellement le best-seller n ° 1 sur Amazon, et sa série « Parts Unknown » était l’un des spectacles les plus populaires de CNN. Pourquoi les gens qui semblent avoir tout pour eux décident de se suicider? Eh bien, à la fin de cet article, vous apprendrez des choses sur le suicide et la dépression aux États-Unis que les médias traditionnels ne veulent absolument pas aborder. Et tout ce que vous avez à faire est de suivre l’argent pour découvrir la raison très inquiétante pour laquelle les médias traditionnels ne veulent pas en parler.

En moyenne, 123 Américains se suicident tous les jours, et maintenant le suicide est devenu la 10e cause de décès aux États-Unis.

Mais parmi les Américains âgés de 10 à 34 ans, il est maintenant la deuxième cause de décès.

Bien sûr, ce n’était pas toujours comme ça. Les taux de suicide étaient beaucoup, beaucoup plus bas. Si vous pouvez le croire, les taux de suicide aux Etats-Unis « ont augmenté de près de 30% depuis 1999 » selon la CDC …

Les taux de suicide aux Etats-Unis ont augmenté de près de 30% depuis 1999, selon un rapport publié jeudi par les Centers for Disease Control and Prevention. Les suicides ont augmenté chez les hommes et les femmes, dans tous les groupes ethniques et dans les zones urbaines et rurales. Le suicide et «l’automutilation», une catégorie qui inclut les tentatives de suicide, coûtent à la nation 70 milliards de dollars par année en soins médicaux et en temps de travail perdu, dit le CDC.

Le CDC dit que les taux ont augmenté « entre les deux sexes, tous les groupes raciaux / ethniques, et tous les niveaux d’urbanisation » , et donc ce n’est pas seulement une tendance qui affecte un groupe démographique particulier.

Et presque tous les groupes d’âge voient aussi des augmentations majeures. Par exemple, les hospitalisations pour pensées suicidaires et les tentatives faites dans les hôpitaux pour enfants ont presque doublé au cours des sept dernières années …

Dans les hôpitaux pour enfants à travers le pays, les hospitalisations pour pensées suicidaires et tentatives de suicide ont doublé entre 2008 et 2015, selon une étude publiée le mois dernier dans la revue Pediatrics . Les augmentations les plus élevées ont été observées chez les adolescents de 15 à 17 ans.

Américains d’âge moyen connaissent également une augmentation spectaculaire des suicides. Selon le CDC, le taux de suicide chez les Américains âgés de 45 à 64 ans augmente plus vite que pour l’ensemble de la population …

Des recherches antérieures ont montré que les suicides chez les hommes et les femmes d’âge moyen ont augmenté à un rythme plus élevé que la population totale. Le taux de suicide chez les hommes âgés de 45 à 64 ans a augmenté de 43% entre 1999 et 2014. La hausse du taux de suicide était encore plus élevée chez les femmes de ce groupe d’âge, bien que davantage d’hommes soient morts du suicide, selon le CDC.

Pourquoi cela se produit-il donc?

L’histoire nous dit que les taux de suicide tendent à augmenter pendant les récessions économiques, mais nous ne sommes pas en récession pour le moment.

Selon NBC News , des chercheurs ont découvert que les personnes qui se suicident ont tendance à avoir certaines choses en commun …

42% avaient un problème de relation

28% avaient des problèmes de toxicomanie

16 pour cent avaient des problèmes d’emploi ou financiers

29% ont eu une sorte de crise

22% avaient un problème de santé physique

9% avaient un problème juridique criminel

Mais ces problèmes ont toujours existé dans notre société.

Pour trouver la vérité, nous devons descendre dans un trou de lapin, et c’est un trou de lapin dont les médias traditionnels ne veulent pas parler.

L’utilisation d’antidépresseurs et d’autres drogues psychotropes est en train d’exploser dans notre société. Selon Time Magazine , l’utilisation des antidépresseurs a augmenté de près de 65% entre 1999 et 2014 …

Un nouveau rapport du Centre national de la statistique de la santé montre que de 2011 à 2014, les données les plus récentes disponibles, près de 13% des personnes de 12 ans et plus ont déclaré avoir pris un antidépresseur le mois dernier. Ce nombre est en hausse par rapport à 11% en 2005-2008. Les chiffres les plus récents ont augmenté de près de 65% depuis 1999-2002, lorsque 7,7% des Américains ont déclaré avoir pris un antidépresseur.

Et de nombreuses études scientifiques ont montré qu’il semble y avoir un lien entre l’utilisation des antidépresseurs et le suicide. En fait, la plus grande revue d’essais cliniques jamais réalisée a révélé que l’utilisation d’antidépresseurs «doublait le risque de suicide» chez les moins de 18 ans …

Les antidépresseurs peuvent augmenter le risque de suicide, la plus grande révision jamais réalisée, les compagnies pharmaceutiques étant accusées de ne pas avoir signalé les effets secondaires et même les décès liés aux drogues. Une analyse de 70 essais des antidépresseurs les plus courants – impliquant plus de 18 000 personnes – a montré qu’ils doublaient le risque de suicide et de comportement agressif chez les moins de 18 ans.

Si vous avez déjà pris un de ces médicaments, alors vous savez déjà qu’ils peuvent vraiment se tracasser dans votre esprit, et ils peuvent amener les gens à faire des choses très irrationnelles.

Dans le cas de Kate Spade, nous avons la confirmation qu’elle prenait des antidépresseurs. Ce qui suit vient directement de la déclaration de son mari …

Elle cherchait activement de l’aide pour la dépression et l’anxiété au cours des 5 dernières années, elle consultait régulièrement un médecin et prenait des médicaments contre la dépression et l’anxiété .

Nous savons aussi que Anthony Bourdain vraiment eu du mal avec la dépression et …

L’animateur de télévision a également discuté des pensées de dépression. Dans un épisode de Parts Unknown en 2016 , Bourdain a voyagé en Argentine pour une psychothérapie – quelque chose de très populaire dans le pays. « Eh bien, il se passe des choses », dit-il à la caméra. «Je vais me retrouver dans un aéroport, par exemple, et je vais commander un hamburger à l’aéroport. C’est une chose insignifiante, c’est une petite chose, c’est un hamburger, mais ce n’est pas bon. Soudain, je regarde le hamburger et je me retrouve dans une spirale de dépression qui peut durer des jours. «

Compte tenu du fait qu’il avait eu affaire à des incidents de dépression sévère pendant de nombreuses années, serait-il possible que Bourdain prenait aussi des antidépresseurs?

Si quelqu’un là-bas peut le confirmer, s’il vous plaît contactez-moi avec cette information.

Bien sûr, les médias traditionnels n’aborderont jamais ce lien, car ils ne veulent pas nuire à leurs relations avec les grandes compagnies pharmaceutiques.

Si vous passez du temps à regarder les principales chaînes d’information dans la soirée, alors vous savez déjà que vous êtes bombardé d’une publicité de drogue après l’autre. C’est leur principale source de revenus, et ils ne feront jamais rien qui pourrait mettre en péril cela.

Aujourd’hui, les sociétés pharmaceutiques dépensent plus de 6 milliards de dollars par an en publicité.

Il y a donc 6 milliards de raisons pour lesquelles les médias traditionnels ne veulent pas vous dire la vérité, et parce qu’ils ne vous diront pas la vérité, beaucoup d’Américains vont mourir inutilement dans les années à venir …

Michael Snyder est un écrivain, un médiateur et un activiste politique à l’échelle nationale. Il est l’auteur de quatre livres dont Le début de la fin et Vivre une vie qui compte vraiment .