Théorie de la transpiration : attentats, sauvetage et ingénierie sociale (ici un acteur présent sur plusieurs champs de bataille)

Un lecteur m’envoie la photo de Florian, agent qui était là avec l’agent migrant pour sauver l’enfant du vertige (rappelez-vous ce bizarre cadavre qui ouvrit les frontières de l’Europe à trois millions de résidents). Cet acteur qui travaille pour les sévices secrets français et internationaux était là le jour du Bataclan, avec une belle peinture rouge. Il était là aussi le jour où les 101 Maliens sauvèrent le petit bidule pour précipiter une venue estivale de 150 millions de migrants supplémentaires. On en connaissait d’autres qui étaient là Munich ou à Nice…

Quand vous regardez les détails de ces histoires, vous comprenez que le système ne fait plus dans la dentelle. Il tue, il déguise, il maquille, il filme, il invente. Il bâcle même. Les partis politiques et les familles politiques ont disparu. Il reste des maraudeurs au service des oligarques et des programmateurs du chaos. Le fait que d’un côté on vous désigne les musulmans et que de l’autre on les fasse rentrer par dizaines de millions devrait vous dessiller.

Que s’est-il passé au Bataclan précisément ? Des morts, mais surtout une mise en scène et un storytelling digne de Las Vegas ou Orlando (le monde est une scène de théâtre, pleine de bruit et de fureur…). Il permit de faire refluer la vague FN, de soumettre son électorat, puis de terroriser cette plèbe qui revota Hollande avec Macron. Et ce n’est déjà pas si mal. Ensuite savoir combien il y eut de faux tués ou de bariolés de survivants et de zombis relève de la haute voltige. Ce qui est sûr c’est que comme je l’écrivais en septembre 2001 dans Famille chrétienne et dans le Libre Journal de SDB les terroristes sont des

EGM, des êtres générés médiatiquement. Vos aurez plus d’attentats et de toujours plus de contrôles, de soumission, de migrants, de sans-logis que vous devrez loger, et aussi toujours moins de liquide. Vous entrez silencieusement comme un agneau dans le camp de concentration électronique.

Rappelons que le camp de concentration électronique aujourd’hui rassemble des pays géants comme la Chine ou l’Inde qui s’entendent comme larrons en foire avec les GAFA pour contrôler leurs énormes populations hébétées.

Le site à connaître en Amérique est

Mileswmathis.com. Pour Miles la plupart des événements modernes comme les sous-cultures modernes sont des produits d’ingénierie, ils relèvent de l’ingénierie sociale. Voyez Las Vegas, les tueries bidon dans les discothèques gays et toutes ces fanfreluches. Trois ou quatre vidéos vous font comprendre de quoi il retourne (mais attention, n’y passez votre temps, c’est aussi ce que veut le système).

Il n’y a pas de quoi tourner à la parano d’ailleurs : il est simple et logique comme la caverne de Platon que tout

Nimbus qui regarde toute la journée un écran putain finisse totalement abruti. Les suintants monstres technologiques n’auront servi qu’à cela. Nous épouvanter et nous réduire à la peau de chagrin. Dans la palabre ordinateur il y a ordre.

On redonne un peu de Lucien Cerise pour comprendre par exemple le pseudo-printemps arabe qui a détruit des pays et créé des migrants :

« Ensuite, usant des médias comme de caisses de résonnance, ces minorités actives filment en gros plan une zone circonscrite où les gens s’agitent effectivement, comme la place Tahrir au Caire, pendant que le reste de la ville et du pays fait la sieste, ainsi que me l’a rapporté un contact en Égypte. On a eu le même genre de manip’ en Libye, avec la place centrale de Tripoli reconstituée en studio au Qatar, en Russie avec des images fausses de manifestations anti-Poutine, et en Syrie, évidemment. »

Lucien Cerise ajoutait, reprenant Maistre sans le savoir :

« Même quand le peuple souffre vraiment, sa capacité à plier et à ne pas se révolter « « spontanément », sa capacité d’inertie, est presque infinie. »

Et surtout :

« Pour ma part, j’ai suffisamment étudié la question : les seuls risques terroristes réels en Occident viennent des services secrets occidentaux eux-mêmes, et en particulier anglo-saxons et israéliens. Il suffit de se cultiver un peu sur les méthodes de travail des services spéciaux pour apprendre que l’attentat sous faux drapeau (false flag), c’est-à-dire faussement attribué à quelqu’un d’autre, est d’un usage complètement banalisé depuis des siècles. Les emprunts et les abus d’identité, ainsi que les identités entièrement inventées de toutes pièces, ce que l’on appelle dans le jargon des « légendes », sont le pain quotidien du boulot dans le Renseignement. »

La manipulation de l’extrême-droite postmoderne, chargée de mobiliser la rage antimusulmane (anti-iranienne), chargée de réclamer plus de lois, de sanctions qui ne briment que les victimes, c’est à-dire les citoyens des anciennes démocraties transformés en palestiniens dans leur propre pays, n’étonnera que les plus distraits.

Le plus extraordinaire pour moi est que tout ce que raconte le système peut être débouté en trois secondes, mais que les gens ne le font pas. Le système devient alors de plus en plus je-m’en-foutiste. Pourquoi se fatiguer quand on se laisse abuser, ruiner, envahir, manipuler ou mitrailler sans réagir ?

Encore de Maistre :

« Le Français, pétrifié par la terreur, et découragé par les erreurs de la politique étrangère, s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le moment où il existe… »

Sources

Lucien Cerise – Gouverner par le chaos

Nicolas Bonnal – Comment les Français sont morts