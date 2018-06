Tout d’abord, il est manifeste, pour une vue traditionnelle de l’histoire, que la Pucelle fut le support d’une intervention céleste dans l’ordre sacré des pouvoirs temporels de l’Occident, ou plus exactement de la fonction royale. Tout le monde sait, en tout cas, qu’elle s’affirma toujours comme envoyée divine, chargée de chasser les Anglais de France, et de rétablir la royauté française.

https://archive.org/stream/valsan/Valsan-RemarquesOccasionnellesSurJeanneDarc…#page/n0/mode/2up

Célèbre texte de Michel Valsan sur Jeanne (sur archive.org). Extraits consacrés :

Certes, l’investiture formelle se fera toujours par l’office de l’Eglise et avec les rites institués pour le sacre et le couronnement des rois, à Reims. À ce propos une remarque. Tout cela n’empêchait pas jusque-là, ni même après, dans l’histoire du Royaume de France, que la qualité royale d’un successeur au trône apparaisse comme déjà « constituée » et aussi reconnue, avant le sacre (et cela, soit en vertu d’un couronnement fait du vivant du prédécesseur, soit en vertu d’une élection, d’une forme ou d’une autre, faite par le milieu politique responsable). Cette situation de la royauté française était d’ailleurs analogue, dans son domaine, à celle de l’Empire qui, quelles que soient ses

formes successives dérivées de sa forme romaine préchrétienne dépend toujours immédiatement du Roi de l’Univers qui est Dieu.

En tout état de cause, des faits à la fois prodigieux et mystérieux comme ceux que l’on rapporte relativement aux rencontres de Chinon – le mystère du Signe conféré au Roi notamment, point mal élucidé d’ailleurs par les historiens et les théologiens – montrent qu’il y avait dans toute cette épopée un arrière plan d’ordre proprement ésotérique (naturellement du domaine des « Petits Mystères ») dont le Roi fut certainement conscient et auquel du reste, il appartenait, pourrait-on dire de plein droit, de par sa position même. Certains de ses compagnons intimes parmi la foule des gens de

Cours ; laïcs, ecclésiastiques au moines (13) devaient y appartenir également.

Voici, provenant de la bouche de Jeanne au Procès, quelques aperçus sur ce milieu, afin de se faire une idée plus appropriée des choses dont nous parlons : « Ceux de notre parti connurent bien que la Voix m’avait été envoyée de par Dieu ; la Voie elle-même, ils purent la voir et la connaître ; cela je le sais, j’en suis sûre. Le Roi et bien d’autres avec lui purent entendre et voir la Voix qui s’en venait à moi. Il y avait là Charles de Bourbon et deux ou trois autres ».

Nous pensons en effet que toutes les choses s’expliquent mieux par ce qu’on peut appeler la « deuxième mission de Jeanne d’Arc », tâche qui comportait tout d’abord sa capture par les ennemis de Charles VII et ensuite une action développée par elle dans le milieu royal anglais. La Pucelle en avait été prévenue d’en haut, mais seulement dans la phase qui suivit le sacre : c’est pourquoi nous parlons à ce propos de « deuxième mission » plutôt que « deuxième partie de sa mission » . En voici les preuves.

La nouvelle phase des choses étaient d’ailleurs spécifiquement différente de la première : Jeanne avait maintenant à combattre et vaincre par la parole, par le témoignage indéfectible et éclatant porté sur le sens transcendant des actes de sa mission ainsi que sur l’inanité des accusations adverses. Après le glaive, la parole tranchante : une forme plus intelligible du même Verbe.