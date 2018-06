Un Français entré en islam nous écrit sur ce comportement…

Vous savez que tous les cons à quatre pattes dans la rue en photo défient de manière crasse et éhontée l’étiquette islamique ? Il est strictement interdit d’obstruer une rue ou autre passage pour prier.

Quoi de pire que les musulmans eux-mêmes, surtout quand ils sont immigrés et étrangers à la terre qui les accueille, pour assombrir et desservir la religion ? Je suis pourtant musulman, très pratiquant (mes comptes bancaires ne sont rémunérés par aucune sorte d’intérêt, je prie les cinq prières canoniques, je jeûne, dispense l’aumône autour de moi quand je le peux et suis littéralement effrayé et révolté par toute idée d’adultère et de sexualité dite libre. Le plaisir est le bonheur des fous et le bonheur est le plaisir des sages disait mon Normand de Barbey d’Aurevilly…) mais je fuis comme la pire des pestes mes co-religionnaires qui sont, avant toute chose, des gens d’origine étrangère au comportement outrancier. Et qui ne pourront jamais adhérer à ma culture ni la comprendre de par leur absence de lien charnel à la terre européenne.

En effet, que peuvent-ils saisir comme sentiment devant un élégant fauteuil estampillé Jacob, devant une belle porcelaine de Bayeux ; d’avoir entre les main d’anciens papiers du XVIIIe signés de grands personnages de l’histoire ou ne serait-ce que déguster un vieux plat du terroir tel qu’une bonne poule au blanc dont Apicius faisait les louanges ? Ces mots sont tout aussi valables contre ces Français de souche dont la mémoire et la fidélité ont flanché depuis si longtemps.

En vérité, la fameuse et fantasmée « Oumma » n’existe pas dans le sens que ces dromadaires nomades donnent à ce mot. J’en suis la preuve.

E.F.W.