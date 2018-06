No to racism, yes to fascism ? James Howard Kunstler et le complexe militaro-sportif US (merci à Hervé)

James Howard Kunstler et le complexe militaro-sportif US (merci à Hervé)

Avez-vous remarqué dimanche que de nombreuses équipes de la ligue majeure de baseball arboraient des casquettes de camouflage sur le thème militaire ? Qu’est-ce qui se passe avec ça ? Avons-nous l’intention d’envoyer Aroldis Chapman lancer des balles rapides à 170 km/h contre le Hezbollah ? En fait, le camouflage a été un thème populaire de la mode pendant des années, de sorte que tout le monde, des chauffeurs de camion aux stars millionnaires du rap, pouvait se gargariser de devenir un puissant guerrier. Savez-vous que, depuis 2009, la Ligue nationale de football est sous contrat avec l’armée américaine pour organiser des hommages patriotiques sur le terrain et des survols d’avions de combat ? Combien coûtent ces shows (alerte aux contribuables) ?

Je suppose que ces prouesses militaires sont tout ce qu’il nous reste dans le sac de la fierté nationale en ces temps d’échec impérial. Peu de gens sont trompés de nos jours par cette « terre d’opportunité » où tant de jeunes ont de la chance d’avoir un emploi à temps partiel sur les quais de chargement de Wal-Mart, plus trois soirs par semaine de pêche au homard rouge local. Bien sûr, il y a quelques veinards perchés sur le capital-risque dans la Silicon Valley ou concoctant des obligations de prêt garanti dans les salles obscures de Wall Street. Mais personne ne joue « Fanfare for the Common Man » d’Aaron Copeland pour célébrer ces efforts.

Il y a une équivalence macabre entre nos diverses opérations de guerre à l’étranger et les fusillades dans les écoles qui sont maintenant une caractéristique routinière de la vie quotidienne américaine. Les objectifs y sont tout aussi obscurs et les dégâts tout aussi impressionnants. De nombreuses vies y sont ruinées sans raison valable. Mais considérons qu’il y a plus de vies perdues chaque année dans les accidents de la route que dans la seule guerre contre le Mexique des années 1840 et que plus d’Américains meurent chaque année d’overdoses d’opioïdes que le nombre total de morts pendant la guerre du Vietnam. L’âme de l’Amérique est en guerre contre son mode de vie tant vanté.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aroldis_Chapman

Lesakerfrancophone.fr