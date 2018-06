Orwell, Huxley, Tolkien : de la prédiction à la destruction de la vie anglaise par le lobby féministe-antiraciste-néofasciste…

Orwell, Huxley, Tolkien : la destruction de la vie anglaise

Par Semper Castleton

(pour http://www.henrymakow.com)

La société anglaise a subi une énorme transformation depuis ma dernière visite il y a 13 ans. Comme ma mère me l’a toujours dit, « La vie est un changement continuel » et « Il n’y a pas de coïncidence dans la vie – tout arrive pour une raison. »

La société anglaise semble être totalement contrôlée par la peur. Avec tant de chômage et d’itinérance, la peur des gens est la perte de leur style de vie confortable.

Il y a eu un énorme afflux d’immigrants de toutes les religions et de toutes les cultures imaginables. Cela a exercé une pression incroyable sur les services sociaux et sociaux. Presque chaque ville et ville a été complètement envahie par des vues étrangères, des sons et des odeurs. Ce ne sont pas tous les citoyens anglais nés naturellement qui ont accepté cette transformation globale. De nombreuses entreprises et entreprises sont désormais détenues et gérées par des étrangers. Par exemple, de nombreuses entreprises de construction appartiennent à des ressortissants polonais.

Le changement sociétal le plus évident a été le métissage de la race blanche avec des races de différentes couleurs de peau. Tout le monde n’est pas au courant, mais il s’agit d’une destruction délibérément planifiée des peuples autochtones anglais. Les chercheurs avides de la vérité seraient au courant du Plan Coudenhove-Kalergi de 1925. Les détails peuvent être trouvés sur le site Web de Knights Templar International.

Ma mère, qui a maintenant 80 ans, m’a souvent rappelé le seul député britannique indépendant des Rothschild, M. Enoch Powell , député conservateur de Wolverhampton South West, a prononcé en 1966 un discours historique sur une future guerre de les rues du Royaume-Uni. Il a déclaré que les rues de la Grande-Bretagne deviendront des rivières de sang. Il n’a pas expliqué quand cette guerre aurait lieu. Powell, un homme hautement éduqué avec le plus haut niveau d’éthique parlementaire, inexistant aujourd’hui bien sûr, était sans doute au courant du Plan Coudenhove-Kalergi quand il a fait ce discours. Les rivières de sang doivent encore couler. Mais la prophétie Powell pourrait arriver à tout moment à partir de maintenant.

Le département de police de chaque ville est devenu une force de police. On ne peut pas trouver le policier amical ou bobby dans la rue. Il n’existe plus. Lorsqu’elle est réellement vue en public, la police prend la forme de l’homme de la milice armée en uniforme noir avec des lettres SWAT sur le dos, armés d’une mitrailleuse qui provoque la peur. Le crime, en particulier les agressions impliquant des couteaux, est devenu incontrôlable en zone urbaine. La police semble ne pas s’en soucier.

L’éducation publique a vu un nombre croissant d’enfants échouer à atteindre les normes de base. Les parents doivent maintenant demander la permission de l’école pour garder leurs enfants loin de l’école. Si l’enfant est emmené en vacances sans autorisation de l’école, les parents reçoivent de lourdes amendes.

Dans toutes les grandes villes, les sans-abri jonchent la rue la nuit en soutenant les portes des magasins. Il y a autant de gens qui vivent de la paperasserie gouvernementale que de vivre avec un salaire normal. Dans de nombreux cas, la perte d’emploi imprévue a coûté la vie aux gens.

En 1972, le Premier ministre Ted Heath a signé le Royaume-Uni dans le Marché commun. A cette époque, le prix à payer pour rejoindre le prestigieux club européen était très élevé et inconnu de l’homme moyen de la rue. Ted Heath a signé un accord selon lequel l’entrée au Royaume-Uni doit abandonner toutes ses industries d’ingénierie et de fabrication. C’est arrivé. Les industries du charbon, de la sidérurgie et de l’automobile ont été complètement détruites.

Le taux d’épargne bancaire de la Banque d’Angleterre est inférieur à 1% et il n’y a aucune incitation à épargner. Le Royaume-Uni est une société de consommation. L’Angleterre dépense donc et dépense.

Le gouvernement a imposé des taxes sur de nombreux biens et services. La taxe sur la valeur ajoutée est maintenant de 20 pour cent. Le Royaume-Uni est devenu un pays de réglementation talmudique: « vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas y aller, ce n’est pas permis. » Au cours des 13 dernières années, il y a eu une explosion de lois et de statuts. Conduire une voiture est devenu un cauchemar total. Les radars sont partout. Les gens vivent dans la peur des amendes et de la déstabilisation de leur mode de vie. Les gens sont incapables de pousser leurs gémissements et leurs gémissements à un niveau supérieur parce qu’ils risquent de perdre leur emploi.

Le coût de la nourriture dans les supermarchés a tellement augmenté que de nombreuses familles ont faim. Les parents doivent travailler des emplois supplémentaires. Certains enfants vont à l’école sans prendre leur petit-déjeuner. Ironiquement, le prix de la bière, du vin et de l’alcool dans les supermarchés est devenu moins cher que celui du pub.

Par conséquent, les gens boivent à la maison et non au pub. De nombreuses maisons publiques ont fermé. Les gens restent à la maison plus que jamais, regardant la télévision.Après 18 heures du soir, on ne voit pas beaucoup de gens marcher dans les rues. Il n’y a pas de coïncidence dans la vie tout arrive pour une raison. Les pouvoirs en place veulent des Anglais dans leurs petites boîtes la nuit et ne déambulent pas dans les rues. Pour garder les gens dans leurs petites boîtes, il y a eu une expansion des investissements dans la télévision, le sport et le divertissement. Il y a maintenant des centaines de chaînes de télévision britanniques et étrangères à choisir.

Le bref retour dans mon pays de naissance n’a pas été une expérience particulièrement agréable. Le vol de douze heures vers la Thaïlande est passé rapidement tandis que je contemplais la baisse du pays. Serais-je capable de faire face à la vie dans une société métisse cosmopolite divertie et taxée à mort qui dépense toute son énergie pour soutenir une existence maigre luttant contre la stricte réglementation gouvernementale? Et qu’en est-il de ces rivières de sang?