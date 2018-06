Virgile et le Roi du Monde, c’est ici, Enéide, livre VII. Il se nomme Picus. On y revient tantôt, lecteurs.

Ipse Quirinali lituo paruaque sedebat succinctus trabea laeuaque ancile gerebat Picus, equum domitor ; quem capta cupidine coniunx Muni de son bâton quirinal, vêtu d’une courte trabée, un ancile à la main gauche, siégeait Picus, dompteur de chevaux ; son amante Circé, ivre de passion, l’avait frappé 7, 185 aurea percussum uirga uersumque uenenis fecit auem Circe sparsitque coloribus alas. de sa baguette d’or et à l’aide de ses breuvages, l’avait transforméen oiseau et avait parsemé ses ailes de couleurs.

Picus (7, 187-191). Virgile fait une place particulière à Picus. Non seulement il n’est pas mentionné plus haut avec les autres rois, mais il est représenté assis, tandis que les autres étaient debout. Il a été dit en 7, 171 qu’il avait construit le palais. Cinq vers lui sont consacrés. Selon la légende, il aurait été transformé en pivert (Picus est le nom latin du pivert) par la magicienne Circé dont il avait rejeté l’amour. Il est possible, mais on n’en a pas la preuve, qu’il était, lui aussi (comme Janus, Saturnus et Faunus), une ancienne divinité. Quoi qu’il en soit, les insignes que lui attribue Virgile soulignent son rôle multiforme : la trabée est un manteau royal ; le bâton qu’il tient en main est techniquement un lituus, qui sert à l’augure pour délimiter rituellement des espaces dans le ciel ou sur la terre, et que portera plus tard Romulus (d’où l’adjectif « quirinal ») ; l’ancile est un bouclier sacré, une sorte de talisman d’empire pour Rome, confié à la garde des Saliens ; quant à ses liens privilégiés avec les chevaux, ils ne sont pas clairement attestés ailleurs. L’épithète « dompteur de chevaux » (traduction du mot grec hippodamos, qui caractérise assez souvent les héros homériques) pourrait n’être qu’ornementale (cfr en 7, 650-651, la caractérisation de Lausus comme « dompteur de chevaux et chasseur de fauves »).