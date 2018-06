Invasion sur ordre en Espagne : la droite réagit… : « L’Espagne ne peut pas devenir une grande ONG où tout le monde peut venir »… mais si, mais si…

Le coordinateur national du PP, Fernando Martinez Maillo, a déclaré mardi que la décision d’accueillir le 629 migrés du Verseau est « solidarité » mais peut envoyer un message « très dangereux » et générer une traction effet. L’opinion du numéro trois n’est pas exceptionnelledans la formation conservatrice, qui a opté pour exercer une opposition agressive contre le gouvernement de Pedro Sánchez. Au cours des dernières heures, le secrétaire adjoint de l’ action sociale, Javier Maroto, et le chef du PP catalan, Xavier García Albiol, ils ont exprimé une ligne similaire. Le PP appelle à une plus grande coordination avec l’ Europe, bien que le gouvernement de Mariano Rajoy n’a pas à respecter le quota de l’ accueil des réfugiés qui correspondaient à l’ Espagne et a été convenu en 2015 de la Commission européenne (en Février avait atteint seulement 2782 des 17,337 personnes prévu , selon les chiffres du ministère de l’Intérieur).

« Il faut se méfier car à la fin du message que l’Espagne peut être l’échappatoire de l’immigration clandestine est un message très dangereux car il y a des milliers d’immigrants et des réfugiés qui attendent de traverser la mer ou à la frontière pour atteindre l’Europe, qui les voit aller donner de nouvelles opportunités », a qualifié et appelé à une solution commune dans le cadre de l’Union européenne.

« Que fera Sanchez si demain il y a un autre Verseau ? », « Et si demain il y a une crise dans la clôture de Melilla?, Agissez individuellement et relevez-le? », A demandé Maroto à RNE. « On demande à un leader un plan qu’il peut expliquer, c’est cohérent et possible », at-il poursuivi. « Prendre des décisions isolément peut sans aucun doute être une bonne action, mais aussi créer des précédents qui peuvent avoir des conséquences ».

« Dans ce cas , du Verseau , nous avons tous ce sentiment de retrait, la façon dont ces gens ne peuvent pas se concrétiser risquer votre vie? », A décrit le Secrétaire adjoint de la communication du PP, Pablo Casado. « Le monopole des bons sentiments et de la solidarité ne relève d’aucun parti ou d’aucune idéologie. Il est important de ne pas faire de démagogie « , a-t-il dit. « Ce « est pas une question d’accueillir 100 famille à Madrid ou 500 à Valence, qui est maintenant une question d’urgence, mais ce à faire avec ces flux à venir en Europe et ils ne cesseront s’il y a une politique coordonnée qui être des dizaines de milliers de personnes « , a-t-il poursuivi. Et il a souligné: « Les mafias utilisent cette nouvelle pour augmenter leur extorsion. »

« L’Espagne ne peut pas devenir une grande ONG où tout le monde peut venir », a-t-il ajouté. « Pour une raison simple: les ressources économiques sont limitées, donc l’Espagne n’a pas la capacité économique de recevoir toutes les personnes qui en ont besoin parce qu’elles sont dans une situation difficile ou dans ce cas elles sont des réfugiés d’une crise humanitaire. »