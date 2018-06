Assassiner Trump ? Poutine ? Les italiens ? Que faire pour sauver le système, Madonna !

“Le Roi est nu”

Assassiner Trump ? (Ou bien, variantes : un coup d’État, une destitution forcée, etc.,— on connaît tout cela, on a déjà plusieurs fois évoqué ces possibilités et la période entre son élection et son installation à la Maison-Blanche a été fournie, sinon fleurie à cet égard.) Pourquoi pas ? doivent se dire les défenseurs acharnés du Système. Au reste, la question vaut également pour les antiSystème, mais pour eux dans le mode passif, en envisageant l’événement que d’autres provoqueraient : Pourquoi pas ?

L’hypothèse évoquée par Jatras selon laquelle une telle action pourrait être mise “au crédit” de Poutine, une fois de plus, constitue à notre sens une voie fantasmagorique sans guère de chance d’être suivie. Au contraire, il s’agirait d’un acte qui intégrerait brusquement toutes les crises affectant le système de l’américanisme et le Système lui-même en un événement cathartique auquel pas une seule narrative ne résisterait. C’est pourquoi le “Pourquoi pas ?” peut également, et même exclusivement au bout du compte selon l’équation surpuissance-autodestruction, être considéré comme fondamentalement antiSystème. L’acte constituerait un bon moyen d’accélérer l’effondrement en plongeant les USA dans un désordre sans précédent, dans une deuxième Guerre Civile qui réduirait la première à l’état de brouillon mal fini et déclencherait la phase finale accélérée de l’effondrement du Système.

Étrange situation, – toujours du point de vue du Système… Ne pas assassiner Trump, ne pas l’éliminer d’une façon ou l’autre, le laisser poursuivre sans plus d’entraves qu’il n’en a maintenant ? Ce serait la chevauchée du désordre qui ne ferait que s’amplifier en accélérant la course à l’effondrement… L’éliminer, c’est le risque quasiment assuré d’être réalisé d’un désordre catastrophique aux USA, puis dans le reste, comme une trainée de poudre, autre façon de faire la course à l’effondrement… Il faut en convenir, le choix entre la peste et le choléra n’a jamais été facile, pas plus que la navigation entre Charybde et Silla.