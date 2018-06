« Il vient de changer les petites cuillères à l’Elysée pour 50 000 euros et il vient nous dire que les pauvres le ruinent…Voilà à quoi aboutit la révolution 1789 deux siècles plus tard. Y a un sacré problème. »

« On met un pognon de dingue dans les minimas sociaux et les gens ne s’en sortent pas. Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s’en sortir. Par l’éducation… », s’enflamme le président français. Et d’expliquer : « Je vais faire un constat qui est de dire : on met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif (…). Il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu’ils sortent de la pauvreté. Et sur la santé, c’est pareil. »

’’les aides sociales coûtent un « pognon de dingue »…

Pourquoi ce type s’exprime-t-il de cette manière, craindrait-il de n’être pas compris s’il chiffrait précisément son propos au lieu d’argoïser (les lavedus, les cassosses ça coûte une blinde) De quoi parle-t-il et à qui ? Il y a une foultitude d’individus sortant complètement de cette catégorie qui coûtent aussi un pognon de dingue (qu’on va chercher dans les poches de ceux qui bossent vraiment) , et bien plus encore, et de manière complètement disproportionnée étant donnée leur véritable niveau d’efficacité, d’utilité, de productivité vraie, de pertinence ; dans le système indéfendable qu’il incarne. C’est peut-être aussi pour cette raison que l’aide sociale (qu’on va aussi chercher dans les poches de ceux qui bossent vraiment) ’’coûte un pognon de dingue’’… ? Et s’il s’en prenait aux causes plutôt qu’aux conséquences. Pour une fois.

De toute façon s’il a pris le pouvoir avec ses potes c’est pour dépouiller la France donc qu’il la dépouille. Que tous les français se barrent à l’étranger et il restera Macron et ses potes et des immigrés tout frais prêt à bosser pour 7,5€ / heure sans réfléchir ni comprendre ce qu’il se passe autour d’eux faute de parler la langue. Ça s’appelle la France de demain…

Robin de Rothschild s’est exprimé, il va prendre aux pauvres pour encore plus enrichir les riches. Après les sans dents, les sans culottes.

Pendant ce temps, le Macron achete 50000 € de vaisselles pour l’Elysée. Selon le Canard Enchaîné, 500000 €.

Et on dit que l’Ancien Régime est la période de l’obscurantisme, de l’oppression et tout le tremblement…

C’ est sur il vaut mieux racler chez les pauvres ils sont plus nombreux , pendant ce temps les riches sont de plus en plus riches et on vous dit qu’ on va vous réduire les aides sociales bande de fainéants de pauvres . Super !

Les aides sociales cumulées, c’est 32 milliards d’euros.

Le paiement des intérêts de la dette à des banquiers qui créent de l’argent ex nihilo, c’est 50 milliards d’euros.

L’argent versé aux démunis qui touchent des aides sociales repart illico presto dans l’économie nationale.

L’argent versé aux banquiers sort du circuit de l’économie nationale, une partie ira dans la spéculation, l’autre partie (entre autre celle de Soros) servira à déstabiliser les pays qui résistent au Nouvel Ordre Mondial.

A l’aune de ces deux chiffres il faut savoir relativiser, car qu’est ce que c’est 50 milliards offerts aux banquiers si ce n’est un « pognon d’hyper dingue » ?