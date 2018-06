Sam Peckinpah et notre grand abrutissement spirituel et préparé : « Nous sommes tous en train d’être programmés, et je le regrette amèrement. »

Vous savez de quoi parle ce pays, docteur? C’est de la publicité. C’est un lavage de cerveau. C’est des conneries. Ce sont des produits et des gens qui se bousculent, ne faisant aucune distinction entre les deux. Nous sommes à nouveau dans l’âge des ténèbres. Le temps viendra, ai-je dit lorsque vous considérerez Harry Truman comme probablement le meilleur président que ce pays ait jamais eu. Même Eisenhower était meilleur que ces gars-là. Au moins, je savais qui il était. Il n’était pas mort et la société n’était pas morte.

L’ennui les tuera. Le pays n’a pas de durée d’attention. Nous sommes orientés vers la télévision maintenant. Nous ferions mieux de nous réveiller sur le fait que Big Brother est là. Et maintenant, avec la télévision par câble et les vidéocassettes qui arrivent, personne n’aura jamais à se lever de son cul, même pour aller au coin d’un film. C’est affreux. Une des grandes choses à propos d’aller au cinéma ou au théâtre, c’est l’acte lui-même – la sortie, l’achat des billets, le partage de l’expérience avec beaucoup d’autres personnes. Quatre-vingt pour cent des gens qui regardent la télévision la regardent en groupes de trois ou moins, et l’un d’entre eux est à moitié lapidé. La plupart des gens rentrent chez eux la nuit après le travail, ont quelques coups avant le dîner et s’installent dans leurs quartiers de mort. La façon dont notre société évolue, docteur, a été très réfléchie. Ce n’est pas accidentel. Nous sommes tous en train d’être programmés, et je le regrette amèrement.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Peckinpah