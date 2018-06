Bref et désespérant : un lecteur évoque la fascination atlantiste des élites

Un lecteur évoque la fascination atlantiste des élites

Vivant à l’étranger depuis 1978, je peux dire que tous mes amis Français sont macronistes et atlantistes. Issu de l’Enseignement Supérieur, j’ai travaillé à l’étranger entouré à 98% de gens qui étaient fascinés par les USA et le style de vie de nos Elites! J’ai travaillé avec des Sc.Po. Paris, des X, des ingénieurs de Mines, des ECP, des HEC, et j’ai vécu ces coopérations comme un calvaire.

Comme je ne suis pas fils d’Industriels, ou fils de Hauts Fonctionnaires, mais fils d’une longue lignée de Gros Laboureurs, je n’ai jamais éprouvé avec « mes amis » ce qu’était l’âme de la France profonde, l’âme des ruraux, l’âme de ceux qui vivent au rythme des saisons. Je parle des années 1970 – 1990.

La servitude des Elites n’est pas une servitude volontaire puisqu’elle est un système de défense d’une caste, « servitude donc partagée comme système de défense contre les masses. On partage les idées de la caste dominante puisque l’on fréquente les mêmes Ecoles.

Celle du Peuple-d-en-bas est imposée et ce Peuple de gueux de 1000€ – 1500€ n’a pas la surface financière critique pour son émancipation durable, d’où une soumission qui fait peur pour la suite!

Conclusion : Comme dans tout l’Occident, la caste oligarchique consolidera son Pouvoir et donc ses capitaux du fait de l’alliance :

1. Avec les Diplômés de l’Enseignement Supérieur, McRond est l’exemple type et les gus de LRM

2. Les classes moyennes hautes (couples 4000 + 4000 = 8000€ par mois)

3. L’encadrement et la masse des fonctionnaires (pro 5° colonne, dont bcp d’enseignants formatés)