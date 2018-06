Les délires transsexuels du complexe militaro-industriel amer et Caïn

Russia-insider.com

Dmitry Kiselyov

Ce n’est pas un secret que la politique étrangère officielle des États-Unis a été la promotion sodomite pendant des années.

Maintenant, au lieu de faire quelque chose de productif, comme dépenser leur budget de la défense ridiculement élevé pour prendre soin des anciens combattants et de leurs familles, l’armée américaine a décidé qu’ils seraient mieux servis par une équipe de sodomite.

Apparemment, ils ont vraiment besoin d’un budget de défense élevé pour les opérations de changement de sexe … ce qui donne un tout nouveau sens au terme «opérations spéciales».

Dans ce vidéo- reportage diffusé sur notre chaîne YouTube , Anchor révèle à quel point Sodom-et-Gomorrah-sur-le-Potomac est tombé. (Transcription complète fournie sous la vidéo)

Kiselyov est toujours intéressant en raison de ses monologues soigneusement conçus et scénarisés.

Transcription complète:

Top Anchor Kiselyov de la Russie:

Récemment, un soldat de l’armée américaine a subi une opération de changement de sexe. Le Pentagone a publié une déclaration spéciale à ce sujet, qui a été diffusée par NBC. Fait important, l’opération a été financée par le budget militaire américain. Puisque le membre du service avait déjà commencé volontairement la transition avant, son médecin a pu prendre la décision finale avant l’opération-faire la coupe.

Et le chef du système de santé militaire du DoD l’a approuvé en tant que programme gouvernemental.

Mais l’expérience de l’armée américaine en chirurgie de terrain ne lui suffisait pas. Ce n’est pas la même chose que de piquer une plaie ou d’extraire des éclats d’obus. Le nouveau développement de la médecine militaire a donc eu lieu dans une clinique privée spécialement sélectionnée. Après cette disgrâce, les docteurs de l’armée pourraient essayer de revenir dans le jeu et ouvrir des départements spéciaux pour les membres du service qui veulent faire la transition. Après tout, c’est une question d’aptitude au combat et donc de sécurité nationale. Et comment pourriez-vous l’assurer quand le soldat ne peut que penser à son mauvais sexe. Mais une fois qu’il devient une femme transgenre, les choses vont commencer à se lever.

Pourtant, ce n’est pas comme s’il y avait unanimité sur la question aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui est également le commandant en chef des forces armées américaines, a publié un décret interdisant aux transgenres de rejoindre l’armée américaine.

Le tweet de Trump: « Après avoir consulté mes généraux et experts militaires, sachez que le gouvernement des Etats-Unis n’acceptera ni ne permettra aux transgenres de servir à quelque titre que ce soit dans l’armée américaine. être chargé des coûts médicaux énormes et des perturbations que les transgenres dans l’armée entraîneraient. »

Mais le tribunal de district de Washington a bloqué cette interdiction à la fin du mois d’octobre, de sorte que les personnes transgenres continuent de s’enrôler, et que l’armée elle-même paie maintenant des chirurgies de réaffectation sexuelle. Un précédent a été fait. Différentes estimations placent le nombre total de personnes transgenres dans l’armée américaine à plusieurs milliers. L’aptitude au combat de ces soldats n’a pas encore été déterminée. Il n’y a pas eu d’études jusqu’à présent. Apparemment, ce ne serait pas politiquement correct.