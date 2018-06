Michael Snyder : les chiffres économiques réels: 21,5% de chômage, 10% d’inflation et une croissance économique négative

Les chiffres économiques réels: 21,5% de chômage, 10% d’inflation et une croissance économique négative

Chaque fois que les médias dominants parlent de «nouveaux chiffres économiques formidables», je veux juste grincer des dents. Oui, il est vrai que les chiffres économiques se sont légèrement améliorés depuis que Donald Trump est entré à la Maison Blanche, mais l’image économique rose que les médias traditionnels peignent constamment pour nous tous est complètement absurde. Comme vous allez le voir, si des chiffres honnêtes étaient utilisés, tous nos chiffres économiques majeurs seraient absolument terribles. Bien sûr, nous pouvons espérer un redressement économique majeur pour l’Amérique sous Donald Trump, mais nous n’en sommes pas encore là. Économiste John Williams de shadowstats.coma fait le suivi de ce que seraient nos chiffres économiques clés si des chiffres honnêtes étaient utilisés depuis de nombreuses années, et il a acquis une excellente réputation d’exactitude. Et selon lui, il semble que l’économie américaine soit en récession et / ou en dépression depuis très longtemps.

Commençons par parler du chômage. On nous dit que le taux de chômage aux États-Unis est actuellement de «3,8%», ce qui serait le taux le plus bas depuis «près de 50 ans» .

Pour soutenir cette affirmation, les médias dominants publient sans cesse des articles déclarant à quel point tout est merveilleux. Par exemple, ce qui suit provient d’un récent article du New York Times intitulé « Nous sortons des mots pour décrire à quel point les chiffres des emplois sont bons » …

La vraie question en analysant les nombres d’emplois de maipubliés vendredi est de savoir s’il y a assez de synonymes pour « bon » dans un thesaurus en ligne pour les décrire correctement.

Ainsi, par exemple, « splendide » et « excellent » font l’affaire. Ce sont les termes appropriés lorsque l’économie des États-Unis ajoute 223 000 emplois par mois, malgré neuf années d’expansion, et que le taux de chômage tombe à 3,8%, un nouveau creux depuis 18 ans.

Cela ne semble-t-il pas génial?

Ce serait bien, si les chiffres qu’ils utilisaient étaient honnêtes.

La vérité, bien sûr, est que le pourcentage de la population employée a à peine bougé depuis les profondeurs de la dernière récession. Selon John Williams, si des chiffres honnêtes étaient utilisés, le taux de chômage serait actuellement de 21,5% aujourd’hui .

Alors, quelle est la raison de la disparité béante?

Comme je l’ai expliqué à maintes reprises, le gouvernement a simplement fait passer les gens de la catégorie des «chômeurs officiels» à ceux de la catégorie «sans emploi» pendant de nombreuses années.

Si nous utilisons les chiffres du gouvernement, il y a près de 102 millions d’Américains en âge de travailler qui n’ont pas de travail en ce moment. C’est plus élevé qu’à n’importe quel moment de la dernière récession.

Nous sommes en train d’être escroqués. J’ai un ami dans le sud de l’Idaho qui est un ingénieur logiciel hautement qualifié qui a été sans emploi pendant deux ans.

Si le taux de chômage est vraiment «3,8%», pourquoi ne peut-il pas trouver un emploi décent?

En passant, si vous vivez dans la région de Boise et que vous connaissez une ouverture pour un ingénieur logiciel de qualité, s’il vous plaît faites le moi savoir et je vais obtenir l’information à lui.

Ensuite, parlons de l’inflation.

Selon Williams, la façon dont l’inflation a été calculée dans ce pays a été changée à plusieurs reprises au cours des décennies …

Williams fait valoir que les organismes statistiques américains surestiment les données du PIB en sous-estimant le déflateur de l’inflation qu’ils utilisent dans le calcul.

Manipuler le taux d’inflation, affirme Williams dans Public Comment on Inflation Measurement , permet également au gouvernement américain de rembourser les retraités moins qu’ils ne l’avaient promis, en modifiant les ajustements du coût de la vie.

Ironiquement, cette manipulation s’est déroulée assez ouvertement pendant des décennies, alors que les administrations républicaines et démocratiques successives faisaient des «améliorations» dans la façon dont elles calculaient les données.

Si l’inflation était encore calculée comme elle l’était en 1990, le taux d’inflation serait aujourd’hui de 6% au lieu d’environ 3%.

Et si l’inflation était encore calculée comme elle l’était en 1980, le taux d’inflation serait d’environ 10% aujourd’hui.

Est-ce que cela ne vous « semble » pas plus précis? Nous avons tous vu comment les prix du logement, de la nourriture et des soins de santé ont grimpé ces dernières années. Après avoir examiné ce qui s’est passé dans votre vie, croyez-vous que les taux d’inflation officiels de «2%» et de «3%» que nous avons reçus ces dernières années sont presque justes?

Parce que l’inflation est massivement sous-évaluée, cela a aussi un effet énorme sur nos chiffres du PIB.

Si des chiffres exacts de l’inflation étaient utilisés, nous serions encore en récession en ce moment.

En fait, John Williams insiste sur le fait que nous serions encore en récession depuis 2004 .

Et sans aucun doute, toute une série d’autres indicateurs plus indépendants vont également dans ce sens. Ce qui suit provient d’un excellent morceau de Peter Diekmeyer …

Les résultats de Williams, bien que controversés, corroborent une variété d’autres points de données. Les gains salariaux médians stagnent depuis des décennies. Le taux d’activité des États-Unis reste à son plus bas niveau depuis plusieurs décennies. Même notre déflateur de Big Mac au cœur léger suggère que l’économie américaine est en dépression.

Un autre indice est d’évaluer l’économie américaine au même titre que les économistes d’un pays du tiers monde dont ils n’ont pas confiance dans les données. Ils le font en recourant à des chiffres qui sont difficiles à truquer.

Là aussi, par diverses mesures – allant de la consommation de pétrole à la production de biens de consommation en passant par l’indice Cass Freight -, l’économie américaine semble n’avoir guère progressé, voire pas du tout, depuis le début du millénaire.

En fin de compte, tout ce que tout le monde a vraiment besoin de faire est de simplement ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de nous. Nous sommes sur le rythme de la pire année pour les fermetures de magasins de détail dans l’histoire américaine , et cette «apocalypse au détail» frappe les zones rurales plus dur que partout ailleurs …

Le magasin Target de cette ville est parti.

Tout comme Kmart, MC Sports, JCPenney, Vanity et bientôt Herberger, un grand magasin.

«Le centre commercial est plutôt triste», explique Amanda Cain, enseignante et mère. « Une fois la fermeture de Herberger, nous n’aurons plus d’ancres. »

Environ les deux tiers du Quincy Place Mall d’Ottumwa seront vides avec la perte de Herberger.

Bien sûr, ce n’est pas seulement l’économie américaine qui est troublée non plus.

Nous vivons dans la phase terminale de la plus grande bulle de la dette de l’histoire mondiale, de nombreuses nations dans le monde connaissent déjà un ralentissement économique très profond, et notre planète est littéralement en train de mourir .

Alors s’il vous plaît ne croyez pas le battage médiatique.

Oui, nous espérons vraiment que les choses iront mieux, mais la vérité est que les choses n’ont pas été « bonnes » pour l’économie américaine depuis très, très longtemps.

.