Anthony Bourdain: Encore une autre célébrité morte par pendaison…

Par

Citoyen vigilant

–

8 juin 2018

143















Anthony Bourdain a été retrouvé mort par pendaison dans sa chambre d’hôtel en France, ajoutant à la liste longue et déconcertante des célébrités qui ont perdu leur vie de cette manière sombre.

Anthony Bourdain a été retrouvé mort vendredi matin par son ami et chef français Eric Ripert dans sa chambre d’un hôtel de luxe dans le nord de la France. Selon les autorités, Bourdain s’est suicidé par pendaison. La cause exacte de la mort est toujours sous enquête.

Pour beaucoup, le suicide d’Anthony Bourdain est difficile à calculer. Il était riche, célèbre et aimé de beaucoup. Il avait un travail de rêve: parcourir le monde et manger de la bonne nourriture. En effet, Bourdain était en train de filmer un épisode de son émission de télévision CNN « Anthony Bourdain: Parts Unknown » lorsqu’il a été retrouvé mort. Bourdain était extrêmement motivé et avait toujours plusieurs projets en chantier. Son éditeur a récemment révélé qu’il travaillait sur un nouveau livre « personnel ».

Bourdain a également eu une fille de 11 ans qu’il a souvent citée comme cause de son bonheur. Il semblait également être entiché de sa petite amie Asia Argento et avait montré un grand soutien dans les causes qu’elle défendait. Quelques jours avant sa mort, Bourdain disait à IndieWirecombien il était fier de sa petite amie et qu’il aimait filmer avec elle.

En effet, tout sur Bourdain a exsudé la positivité, qui a été combinée avec une soif déséquilibrée pour de nouveaux buts et projets. Le fait qu’il abandonnerait sa fille et la laisserait tomber à vie tout en abandonnant tous ses projets en cours semble hors de son caractère.

Une source proche de Bourdain a déclaré à People:

« Je suis toujours en état de choc, bien sûr. Je ne peux tout simplement pas le croire, et je n’arrive pas à croire que cela arriverait pendant qu’il était en train de travailler. S’il y avait une chose qui était toujours sa grâce salvatrice, c’était sa capacité à se lancer dans son travail – il n’était jamais plus heureux que lorsqu’il était dans une aventure ou au milieu d’un projet, donc c’est tellement bizarre pour moi, et Je suis sûr que pour beaucoup de gens qui le connaissaient, cela arrivait quand il faisait ce qu’il aimait et avec les gens qu’il aimait. »

– Les gens, Dark Side d’Anthony Bourdain ‘Finalement, l’a dépassé’: ‘Il avait Toujours géré pour le détourner », dit la source

Bien sûr, comme d’habitude, quelques heures seulement après la mort, des sources d’information publiaient des articles sur ses problèmes d’addiction à l’héroïne et au crack dans les années 1980 … qui remontaient à plus de 30 ans. Aussi, comme d’habitude, quelques histoires ont fait surface sur ses « démons » et son « côté obscur ».

« Je suppose que l’obscurité l’a finalement rattrapé », ajoute la source. « C’est la chose à propos de lui et il aurait été le premier à le dire – son côté obscur était toujours là, mais c’est comme si l’obscurité était toujours à quelques pas derrière lui, c’était comme s’il avait réussi à la distancer, littéralement, avec cette vie d’aventures lointaines et tout. Mais ce n’était jamais vraiment parti. »

– Ibid.

En outre, comme d’habitude, des histoires ont été publiées sur la façon dont il luttait contre la dépression.

Intense derniers jours

Au cours des dernières semaines, Bourdain a été particulièrement actif en devenant un ardent défenseur du mouvement #metoo, avec sa petite amie Asia Argento. En présentant le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes, Argento a fait un discours brûlant sur Harvey Weinstein.

Asia Argento à Cannes.

Argento a déclaré:

« En 1997, j’ai été violée par Harvey Weinstein à Cannes. J’avais 21 ans. Ce festival était son terrain de chasse. Je veux faire une prédiction: Harvey Weinstein ne sera plus jamais le bienvenu ici. Il vivra en disgrâce, rejeté par une communauté de cinéastes qui l’a embrassé et couvert ses crimes.

Même ce soir, assis parmi vous, il y a ceux qui doivent encore être tenus responsables de leur conduite contre les femmes, pour un comportement qui n’appartient pas à cette industrie, qui n’appartient à aucune industrie. Tu sais qui tu es. Mais le plus important, nous savons qui vous êtes. Et nous n’allons pas vous permettre de vous en sortir plus longtemps. »

Après l’arrestation de Weinstein, Bourdain a tweeté un menu de prison.

Moins d’une semaine avant sa mort, Bourdain a acheté un tableau de l’artiste John Lurie avec un titre effrayant: «Le ciel tombe, j’apprends à vivre avec».

Dans les heures qui ont précédé la mort de Bourdain, Argento a posté une histoire cryptique sur Instagram:

L’Asie a posté une photo d’une chemise disant « F *** Tout le monde » et les mots « Vous savez qui vous êtes ». Le message a ensuite été supprimé.

À qui faisait-elle référence?

Quelque chose est dans l’air

La mort inattendue de Bourdain s’est produite pendant une semaine bizarre qui a commencé avec la mort choquante de Kate Spade dans des circonstances bizarres . Le célèbre designer a également laissé derrière lui une fille adolescente.

Au cours de cette même semaine, le CDC a publié une étude alarmante indiquant que les taux de suicide ont augmenté de 25% entre 1999 et 2016. Rien qu’en 2016, 45 000 Américains se sont suicidés et les chiffres continuent d’augmenter. L’étude indique que le suicide est maintenant dans le top 10 des causes de décès aux États-Unis en ce moment et devient un problème de santé publique.

Avec toutes ces histoires bouleversantes qui tournent autour, le numéro de téléphone de prévention du suicide est plâtré partout, plaçant toute la culture ambiante en «mode de surveillance suicide».

Peut-être que des informations plus pertinentes sur Bourdain apparaîtront dans les prochains jours. Pour l’instant, il sera ajouté à la liste croissante des célébrités qui sont mortes par pendaison dans la mémoire récente: Alexander McQueen, L’Wren Scott, Robin Williams, Chester Bennington, Chris Cornell, Kate Spade et … Anthony Bourdain.