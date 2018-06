Druillet-Tardi-Moebius : célébrer la grande école de BD française, inspirée par Céline (Tardi), Lovecraft et Fritz Lang (Metropolis). Des visionnaires qui avaient dessiné notre univers cauchemardesque, de Dubaï à Hong-Kong en passant par Détroit.

Druillet la nuit (le génie) : célébrer la grande école de BD française, inspirée par Céline (Tardi), Lovecraft et Fritz Lang (Metropolis). Des visionnaires qui avaient dessiné notre univers cauchemardesque, de Dubaï à Hong-Kong en passant par Détroit.

Il naît le 28 juin 1944, jour de l’assassinat, par la Résistance, de Philippe Henriot, secrétaire d’État à la Propagande du régime de Vichy. C’est pour rendre hommage à ce dernier que le futur dessinateur est baptisé Philippe[2],[3]. Ses deux parents étaient en effet des fascistes convaincus. Son père, Victor Druillet, qui avait fait la guerre d’Espagne du côté des franquistes, était à l’époque responsable de la Milice du Gers, à Auch[4] : sa mère, Denise, était elle aussi engagée dans la Milice locale, dont elle était la responsable administrative. En août 1944, peu après la naissance de Philippe, ses parents s’enfuient en Allemagne, à Sigmaringen, où Louis-Ferdinand Céline soigne l’enfant après 25 jours sous une cloche à oxygène ; puis à Figueras en Catalogne, en Espagne pour échapper à des poursuites pour faits de collaboration. Ils sont condamnés à mort par contumace. Ce n’est que plus tard que Philippe Druillet découvre le passé de ses parents.

Il retourne en France à Paris en 1952, après la mort de son père ] Durant cette période il n’arrive à se faire accepter auprès de ses camarades que comme l’artiste, le marginal, couvrant des cahiers entiers de dessins. Il fréquente aussi beaucoup les cinémas (Le Tombeau hindou de Fritz Lang, Hamlet de Laurence Olivier, King Kong, Le Voleur de Bagdad). Philippe Druillet considère cette période comme prédominante pour son évolution future.

Vers 13-14 ans, il se tourne vers la science-fiction et découvre H. P. Lovecraft.

En 1964-1965; il est sous les drapeaux au Service cinématographique des armées, ce qui lui laisse du temps libre. Influencé par la lecture du Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier, il décide à son retour à la vie civile de se lancer dans le dessin.

La Nuit

Cet album, publié en 1976, marque un tournant dans l’œuvre de Druillet, car il se lie intimement à l’accompagnement de sa femme dans la maladie, jusqu’à sa mort.

Très abouti graphiquement, l’album est caractérisé par une colorisation et un découpage novateurs très efficaces, au service d’un récit désespéré. Pour le dessinateur durablement touché par la mort de sa compagne à qui il est dédié, le livre a été un moyen d’exorciser sa douleur.

De tous les univers de Druillet, La Nuit est probablement le plus sombre, le plus nihiliste. Il met en scène la lutte d’une humanité déglinguée, organisée en bandes anarchisantes, droguée au dernier degré et qui va devoir aller conquérir le « dépôt bleu », source fantastique de toute la drogue, qui permet à ces quasi-zombies de tenir dans ce monde de folie.

Ces bandes ont un côté rock’n roll ; elles incarnent la liberté, l’anarchisme, la force de vie. D’un autre côté, elles vont devoir affronter les agents de l’ordre et du néant pour atteindre le dépôt bleu. Il n’y aura pas de happy end. Ce sera même plutôt le contraire.

Le héros, Heinz, suivra un parcours personnel identique, de chef de bande illuminé et impavide, il va suivre cette course vers l’abîme en perdant progressivement son étrange innocence. Il deviendra conscient avant les autres que cet élan ne mène nulle part, que leur lutte sera vaine et leur destruction inévitable. La vie si exubérante que Druillet met en scène ne peut échapper à la mort programmée. Cet album pointe l’absence totale d’échappatoire à l’issue finale, là où souvent Druillet avait souligné le pouvoir d’une certaine folie, d’une révolte, la primauté de la vie sur le métal, les machines et l’ordre ; ici il n’est question que de mort inéluctable.

La Salammbô de Flaubert

En 1980, Druillet produit Salammbô, une trilogie inspirée par le roman homonyme de Gustave Flaubert.

La trame mélange l’invention pure et le suivi fidèle du récit de Flaubert. En fait, à part l’introduction expliquant la présence de Lone Sloane sur le monde de Salammbô et la conclusion qui permet à Sloane de ne pas être totalement anéanti, toute l’histoire suit de près le livre originel, de longs passages étant même reproduits à la virgule près.

Ici, Lone Sloane est fondu par Druillet dans le personnage de Mathô le barbare qui tente de détruire Carthage et de conquérir la princesse Salammbô, tentative qui donne lieu à des scènes de batailles imposantes sur double page, idéales pour que s’exprime pleinement le graphisme de Druillet. En fait, sur trois albums, l’auteur explore des registres différents et souvent novateurs, dans un style proche de la peinture. Plusieurs planches sont d’ailleurs reprises sur toile