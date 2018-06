Delenda est cette Europe (par The Donald et Philippe Grasset)

Delenda est Europe (par The Donald et Philippe Grasset)

Une des hypothèses évoquées lors de l’arrivée de Trump au pouvoir, une guerre contre l’UE jusqu’à sa destruction, serait bien en train de se vérifier, même si pour d’autres causes que celles évoquées alors…

« La première rencontre internationale de Trump [avec Theresa May] n’était pas un salut et une résurgence des “special relationships”, comme les Britanniques se sont sans doute un peu trop plus à l’imaginer et comme Theresa May a tenté de la présenter, mais une façon symbolique de saluer le Brexit comme un des outils essentiels de la stratégie trumpiste. Ce fut aussi une façon, également symbolique mais à notre avis extrêmement significative, de déclarer la guerre à l’UE et d’afficher cette intention de tout faire pour parvenir à la destruction de cette infrastructure supranationale, – parce que Trump est un ennemi acharné de cette sorte de structures, comme il l’est de la globalisation dont elles sont les garantes.»

L’UE fait face à une situation de désordre indescriptible, où les autorités institutionnelles ne cessent de perdre le contrôle de la situation. La nouvelle, – pourtant intéressante à plus d’un égard, – selon laquelle le Parlement italien ne ratifiera pas l’accord de libre-échange CETA de l’UE avec le Canada, est passée à peu près inaperçue dans cette atmosphère de complet désordre. Le détricotage de l’UE, de la globalisation, du système ultralibéral, accélère et atteint un rythme vertigineux. L’ère de la collapsologie est désormais très largement activée.