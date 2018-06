Nicolas Bonnal et les westerns traditionnels, c’est ici. Edition sans iconographie. 400 pages, 16 euros. Illustration du plus cosmique et tragique western du monde, Colorado territory.

https://www.amazon.fr/dp/198318294X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1529137247&sr=8-2&keywords=nicolas+bonnal+western

EDITION ECONOMIQUE. Ce livre fait suite à nos essais sur la littérature arthurienne et sur le paganisme au cinéma. Il se propose d’étudier les grands westerns américains d’un point de vue traditionnel, à l’aide d’auteurs reconnus comme René Guénon ou Frithjof Schuon qui termina sa vie en Amérique en célébrant les sioux. Par traditionnel on entend deux intuitions : l’une est qu’il possible d’atteindre une dimension initiatique dans cette vie dans se contenter du matérialisme et du nihilisme de notre époque ; l’autre est qu’il est nécessaire de dénoncer la dimension apocalyptique d’un monde qui a tout détruit et profané autour de lui. On verra que les Etats-Unis ont pris une part importante aux deux versants de cette traditionnelle vision. Sur cette vision initiatique si évoquée au cinéma on relira avec profit Mircea Eliade et notre ouvrage sur le paganisme au cinéma.