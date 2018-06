Weekend SF. Crew expendable : les grandes corporations et le futur hostile

Crew expendable : les grandes corporations et le futur hostile

Nous allons vous faire détester l’avenir.

Les années 70 sont les belles années du pessimisme intellectuel ; c’est la décennie collectiviste dénoncée dans son histoire du vingtième siècle par l’historien néoconservateur Paul Johnson, la décennie qui célèbre finalement la rébellion personnelle en occident, conforte le communisme à l’échelon international et favorise les mouvements identitaires ou révolutionnaires dans les pays du tiers-monde. Le cinéma est de gauche à cette époque, mais au sens révolutionnaire et politique, alors qu’il est aujourd’hui purement de gauche au sens sociétal, en parfait accord avec les conglomérats capitalistes qui promeuvent et financent ces évolutions sociétales.

La tonalité de l’époque est aussi à la paranoïa positive (Alex Proyas), et cette paranoïa annonce alors les innombrables sites conspiratifs du web et la dénonciation perpétuelle, redondante et frémissante du complot des élites. Les élites de l’époque préparent des coups d’Etat, contrôlent l’esprit, conditionnent les masses, arrêtent et exécutent discrètement les individus gênants. A l’époque en France par exemple on a le cinéma de Costa-Gavras ou le film de Robert Enrico qui adapte le très bon le compagnon indésirable de Francis Ryck, l’écrivain « noir » préféré de Guy Debord. Même la superproduction King-Kong de John Guillermin tournée en Indonésie et à New York se rapproche de cet agenda anarchiste et nihiliste : le pétrolier contrôle le monde puis le spectacle – avec le grand singe. Il ne respecte pas l’ordre naturel du monde et prépare la destruction de toute chose.

Il y a d’ailleurs un lien sérieux à établir entre King-Kong et Alien ; ils sont tous les deux des rescapés d’un univers supérieur et méconnu ; ils éprouvent les deux une attirance pour la femme isolée et surtout miniaturisée ; ils sont des destructeurs et ils fascinent l’élite capitaliste qui leur sacrifie tout. Nous y reviendrons ailleurs.

Ridley Scott revient régulièrement dans ses commentaires sur le rôle futur – maintenant présent – des corporations qui feront et déferont le monde qu’elles privatisent en entier. On a ainsi la Weyland, compagnie de transport de matériaux miniers dans Alien, celle qui a de quoi se payer le vaisseau géant Nostromo (titre inspiré par Conrad, comme le Narcisse final, et comme les duellistes) pour transporter de planète à planète le minerai précieux ; et l’on a bien sûr la Tyrrell corporation, dirigée par un ingénieur génial, du niveau sans doute des extra-terrestres de Prométhée, et qui domine le monde noir et pluvieux du haut de sa pyramide illuminée.

La vision de Scott vient bien sûr de celle du voyant et écrivain américain Philip Kindred Dick, complètement animé par l’esprit des gnostiques, en particulier Valentin, pour qui il y a un mauvais inventeur de notre monde, un dieu inférieur, celui de la matrice.

Tyrrell domine un monde qui a été détruit par les corporations et le capitalisme dévastateur, un monde d’où ont disparu la nature, mais aussi la lumière et les animaux. On est dans le monde du début de la Genèse, un monde fait d’obscurité et puis d’humidité, sans animaux, sans hommes même : Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l’abîme, dit la Bible.

Ce monde inhabitable ou presque a rendu impossible pour les pauvres la possession d’un animal domestique, de quoi que ce soit de naturel en somme ; Deckard par exemple rêve d’une brebis non électronique à la maison dans la nouvelle de Dick. Cela renforce le thème de la pollution qui est au sens strict la destruction-remplacement du monde dans l’intérêt capitalistique. L’écrivain chrétien de science-fiction Villiers de l’Isle-Adam écrivait déjà à la fin du XIXème siècle dans ses contes cruels :

…attendu que le premier des bienfaits dont nous soyons, positivement, redevables à la Science, est d’avoir placé les choses simples essentielles et « naturelles » de la vie HORS DE LA PORTEE DES PAUVRES.

Nous n’allons épiloguer sur le sujet ; la privation de la nourriture fraîche, de la santé même, de l’air pur ou de l’eau sont des thèmes coutumiers à notre époque, que la science-fiction et le cinéma d’anticipation écolo des années 70 avait déjà traités. Dick ici a de l’avance en comprenant que tout sera sujet à profit, à conditionnement, à modification génétique puis à trafic. L’actualité des Google babies que les couples riches peuvent se procurer sur le web relèvent de cette science-fiction de petite-bourgeoisie et de nurserie qui aurait fait plaisir à Huxley. Ce qui caractérise surtout notre époque c’est la privatisation de tout ce qui est possible ; les individus ainsi ne se sentent plus en sécurité face à des groupes qui contrôlent – fait patent sous l’administration Bush – les guerres, les nouvelles, la science, la médecine, la nourriture et tout le bataclan. Les gouvernements se mettent au service de ces colosses et les plus méritants des ministres rejoignent ensuite les rangs les mieux rétribués de ces firmes. Cette entropie a maintenant gagné l’Europe notamment via l’institution des commissaires européens, administrateurs et législateurs supérieurs aux gouvernements élus et presque tous recyclés dans l’armada du capital divers. Tout cela était déjà contenu dans le cinéma commercial paranoïaque des années 70. A l’époque on criait à la paranoïa, aujourd’hui on crie à la conspiration.

Alien procède aussi de ce pessimisme antisystème ou anticapitaliste (c’est la même chose). La firme qui finance le vaisseau contrôle froidement la vie de l’équipage qu’elle se décide à sacrifier pour aller retrouver l’Alien perdu dans sa contrée sauvage. L’ordinateur – ici au féminin -, qui succède au légendaire Hal 9000 de 2001, explique froidement la situation à la pauvre Ripley : expendable crew, l’équipage est à sacrifier, ou à jeter à la poubelle. On ne sait pas d’ailleurs si la firme a programmé une rencontre au sommet, exclusive, entre l’androïde traître et la Bête qui vient du dehors. Le même équipage qui se rassemble bravement pour lutter contre le monstre au dernier moment a été jusque-là traité avec un certain mépris par le scénariste Dan O’Bannon et le réalisateur qui nous occupe ! On a affaire à un amoncèlement d’individus médiocres et débraillés, des spectateurs d’un concert de rock, avec deux saboteurs en prime, les deux gueux des moteurs, qui ne cessent de harceler leur commandant hippie pour obtenir une ou deux primes de plus ! On peut justifier cette attitude par une dénonciation implicite du rôle exorbitant des syndicats dans l’Angleterre socialiste et travailliste des années 60 et 70. Syndicats auxquels Mother Thatcher se hâterait bientôt de régler leur compte. Le capital va reprendre le pouvoir après une brève interruption travailliste qui n’aura du reste pas marqué les esprits, toujours si facilement reprogrammables (il faut libérer l’initiative privée !)

L’histoire d’Alien ne dit pas non plus si l’atterrissage du monstre sur terre n’entraînerait pas des désastres. Mais la curiosité du capital est bien sûr la plus forte. Comme dit Debord, le destin du Spectacle n’est pas de finir en despotisme éclairé.

Voyons les euphémismes propres au capitalisme et à sa chasse à la graisse. L’homme androïde est invité à bouger, à s’agiter, les entreprises à liquider leur surplus démographique – comme les patries. Seulement cela se dit en euphémismes : on ne dit pas assassiner un répliquant, on dit retirer – comme s’il s’agissait une voiture en dysfonction que l’on rappelle à l’usine – ad patres – , ce qui est de toute manière un peu le cas, le capital étant toujours de bonne foi – ; de même dans Alien l’ordinateur Mother ne dit que l’on peut exterminer l’équipage. On dit seulement une belle phrase nominale.

Crew expendable

On peut se passer de l’équipage. Nous allons vous faire aimer le futur.

Cette notion d’expendable crew, d’équipage sacrificiel – ou consommable, est assez contemporaine finalement de notre chômage de masse. La flexibilité recherchée partout par le capital reflète l’émergence de la société liquide rêvée par ce même capital, et si bien décrite par le sociologue israélien Bauman. Les réductions d’effectifs sont au programme de toutes les bonnes sociétés, de toutes les bonnes corporations. La médiocrité de la condition postmoderne décrite par exemple par Lyotard dans un rapport célèbre (« chacun est ramené à soi – et chacun sait que ce soi est peu ») ne prédispose pas à la protestation et la mobilisation de masse, bien plutôt à une soumission globale, celle à laquelle nous assistons maintenant aux quatre coins du globe. Face à la toute-puissance des machines, des systèmes, des programmes informatiques, le contemporain en se sent plus de taille à lutter, un peu d’ailleurs comme les androïdes décrits par Dick (et non filmés par Scott). Il y a les heureux élus de l’ingénierie et de l’actionnariat au sommet de la pyramide (Tyrrell commande des actions au moment de l’arrivée de Roy), et la plèbe de Gladiateur, la fourmilière à la base. On a eu tort ceci de cesser de se battre. Car derrière les chiffres, les programmes et les casques, il y a bien des hommes.

La vision du futur offerte par Blade runner relève bien sûr souvent de l’aberration. On n’y prévoit pas vraiment le futur développement de l’informatique, on n’imagine même pas la communication par les téléphones portables ! Mais que faisait le soi-disant styliste du futur Syd Mead, à part copier les dessins de Moebius ?

On n’a pas non plus conquis l’espace, on n’a pas de taxis volants dans nos rues, la pluie noire n’a pas envahi nos rues, tout le monde est resté en se serrant en plus en faisant monter un peu plus les prix de l’immobilier (qui ont dû s’écrouler dans le film – voir l’appartement géant de Sébastien – suite à la pollution et au départ dans les colonies des plus doués ou fortunés).

Pour le reste certains aspects sont très justes : la ruine junkie de nos cités (penser à Détroit, si bien décrite aussi dans Robocop, film très provocateur de Verhoeven), le métissage globalisé des grandes métropoles – toujours cosmopolites !, le matraquage publicitaire, la solitude postmoderne des individus, la malbouffe (on commence le film par un plat de sushi !).

L’aspect le plus fort est la sinisation du monde postmoderne, alors qu’en 82 on en est encore à une Chine communiste prodigieusement sous-développée. Mais le film et son scénario parfois inexact, parfois prophétique, prévoit très bien que l’Empire du Milieu deviendra l’atelier du monde, ce que d’ailleurs prophétisait déjà le futurologue australien Pearson en 1891 dans son prodigieux National Life and Character jamais traduit en français. De ce point de vue – la sinisation du monde -, un des scènes les plus intéressantes et celle de la rencontre de Roy avec le vieux chinois Chew qui bricole gentiment les yeux des répliquants dans un atelier bien caché au pied de la grande pyramide. La production a été délocalisée, comme celle d’Apple, mais les actionnaires restent en Amérique, au sommet de la matrice pyramidale. Ce symbolisme de l’œil est un des beaux thèmes de ce film.

En se consolant comme on peut, on verra dans l’Histoire de l’Humanité la même reproduction des modèles d’exploitation, de conditionnement, d’aliénation. Ici aussi, le cinéma de Ridley Scott n’est pas en reste, même s’il dénonce moins qu’il ne constate d’un air désabusé un éternel état des choses : il y a l’empire romain, avec sa pyramide sociale, sa cohorte d’esclaves, de gladiateurs, sa plèbe conditionnée, sa cruauté prétorienne et sa folie couronnée (le Commode dépeint par Scott vaut presque l’Héliogabale d’Antonin Artaud) ; il y a le royaume des croisades avec son féodal imbécile (l’ineffable Lusignan) et le conditionnement clérical pour la conquête, les armées, les services secrets, tous les pouvoirs d’origine étatique qui préparent les guerres et les individus dans l’intérêt impérial ou commercial, ou simplement spirituel.

