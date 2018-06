Nicolas Richer et le système spartiate de contrôle des peurs et des faiblesses : le culte des παθήματα

Extraits d’un long article référencé plus bas, comprenant un solide appareil de 167 notes.

Plutarque indique à l’occasion de ce récit que les Lacédémoniens ont des

sanctuaires « non seulement de la Peur mais aussi de la Mort, du Rire et de

tout ce qui peut leur arriver de ce genre » (και τοιούτων άλλων παθημάτων ιερά. L’existence de ces cultes signale, selon E. David, que les Spartiates étaient conscients du pouvoir mystérieux de ces entités sans que pour autant ils s’y soumissent ; plutôt, ils auraient mené un effort continu pour les utiliser dans l’intérêt de la cité.

Les abstractions en cause ont pour point commun de désigner des états qui

saisissent le corps (παθήματα, et les abstractions de cette nature connues de nous comme étant honorées à Sparte sont au nombre de sept :

– Phobos, la Peur (Plutarque, Cléomène, 9, 1) ;

– Aidôs, la Pudeur ou la Retenue (Xénophon, Banquet, 8, 35 ; Pausanias,

111,20,10-11) ;

– Hypnos, le Sommeil (Pausanias, III, 18, 1) ;

– Thanatos, la Mort ou le Trépas

– Gelaos, le Rire

– Èros11, l’Amour

– Limos, la Faim ou la Famine (Callisthène, FGrHist, 124, fr. 13 apud

Athénée, X, 452B ; Polyen, II, 15)12.

B) Se maîtriser pour servir la cité

Les pathèmata sont donc des abstractions d’états physiques, qui sont

redoutables parce que ces états s’emparent des hommes et peuvent les détourner du service de la cité. Conscients du rôle joué par ces puissances, les Spartiates ont clairement voulu les conjurer, notamment en leur vouant un culte.

Spécialement, le lien des éphores avec le culte de Phobos est clair :

Phobos est conçu comme étant la Peur qui courbe les citoyens devant la loi

et devant ses représentants que sont les éphores13. Ce lien entre le culte de Phobos et les éphores semble clairement indiquer comment les

Lacédémoniens veillent à se rendre propices toutes les forces qui ont prise sur les hommes.

En outre, pratiquer le culte des pathèmata ou du moins leur prêter une

attention qui est ostensiblement marquée dans l’espace public incite

constamment les citoyens à maîtriser leurs pathèmata, leurs passions, leurs pulsions, ou plutôt leur état physique pour servir au mieux la cité — et, même si les compétences militaires des éphores sont limitées, beaucoup des pathèmata ont une importance militaire fort nette : Phobos garant de la discipline collective et inspirateur de la panique ennemie étant ici largement laissé de côté14, on soulignera qu’Éros fonde la solidarité de la communauté civique et notamment des soldats, tandis que Hypnos, Thanatos et Limos doivent être autant que possible maîtrisés, notamment à la guerre.

Conclusion :

La maîtrise des pathèmata fonde donc, pour reprendre le terme prêté par Thucydide160 à Archidamos, l’eukosmon, le bon ordre de Sparte.

De plus, de façon générale, les Spartiates veillent à utiliser les puissances naturelles et à faire vivre leur cité non seulement en harmonie avec les états physiques des hommes (les pathèmata), mais aussi en accord avec les puissances religieuses du lieu où ils se trouvent, notamment quand il s’agit de combattre, ou en liaison avec les phénomènes astronomiques. Car comme la maîtrise des pathèmata permet aux individus de se mouvoir dans le monde en jouant des forces qui les saisissent, à une échelle plus large c’est toute la cité, en corps, qui est soumise à des lois, des lois astronomiques, puisque le calendrier est, vraisemblablement, réglé sur des bases nouvelles au VIe siècle, de façon à être en accord avec le mouvement cosmique.

Richer Nicolas. Des citoyens maîtres d’eux-mêmes : l’eukosmon de Sparte archaïque et classique. In: Cahiers du Centre

Gustave Glotz, 9, 1998. pp. 7-36;

doi : https://doi.org/10.3406/ccgg.1998.1463

https://www.persee.fr/doc/ccgg_1016-9008_1998_num_9_1_1463