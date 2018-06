18 juin…La Hyre déteste Napoléon autant que les British. On l’écoute…

Si je hais les anglais, je penses détester tout autant Buonaparte. La seule europe qu’il a construit et c’est en partie celle que nous subissons ce jour, c’est une Europe germanique liguée contre une France humiliée.

Par sa bêtise et son népotisme il aura réussi à créer une immense coalition contre la France, à créer le nationalisme allemand (sous le joug prussien) qui n’existait pas, l’Italie et enfin il aura considérablement renforcé l’Angleterre grande gagnante

par sa perfidie légendaire et consanguine.

Le génial Buonaparte c’est les alliés deux fois à Paris et une Europe à feu et à sang, un gouffre dans la pyramide des naissances et le sacrifice de la majorité des bons reproducteurs avant celui – ultime – de 14-18.

Son neveu ? même bilan, les prussiens à Paris et création de leur empire à Versailles, quelle plaie cette dynastie !!!

L’empire c’est la république couronnée par le mensonge la trahison et le sang.

Waterloo n’est pas une victoire alliée, c’est la défaite française par excellence.