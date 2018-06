En achetant ce livre, j’avais une certaine appréhension qu’il n’allait pas me décevoir, mais pas comme je l’avais espéré.

En effet, même si cet auteur originaire des îles britanniques se targue de mettre en évidence la difficulté ou le refus des Français d’accepter l’humiliante défaite de Napoléon dans les plaines brabançonnes de notre cher pays, dès les premières pages, on sent transpirer la suffisance toute britannique qui a marqué la seconde partie du XIXe siècle et qui continue à faire des émules au sein de l’Union Européenne comme nous avons pu le constater avec la récente mascarade du Brexit.

Non content de fustiger la position française, ce scribouillard insulaire insulte dès le premier chapitre, les bons petits belges. Je cite : « Les Belges firent venir le peintre Dumoulin [peintre du Panorama à Waterloo]… pour commémorer le centenaire du plus fameux événement historique qui ait jamais eu lieu dans leur pays (en dehors, peut-être, de l’invention de la gaufre) ». Shocking comme diraient les habitants d’Outre-Manche. Il serait trop long ici de faire la longue liste des événements prestigieux qui ont eu lieu sur notre bonne terre belge et les illustres personnages qui y ont habité, et je renvoie dès lors l’auteur à ses livres d’histoire qu’il a apparemment survolés ou alors ces derniers n’étaient consacrés visiblement car l’apologie de l’histoire de son île. Je lui dirais simplement que si la bataille de Waterloo est un événement prestigieux et connu de l’histoire, c’est qu’il est lié au plus prestigieux et au plus génial des généraux de l’Histoire et non pas à un sombre général irlandais qui ne doit sa gloire que par le fait qu’il a croisé la route de ce génial manœuvrier qu’étant Napoléon et qu’il a surtout pu compter sur la pugnacité du maréchal prussien Blücher qui lui a sauvé la mise, mais nous y reviendrons.

Si l’on veut vraiment donner, comme le dit l’auteur, une vue plus équilibrée et historiquement exacte de la bataille, il faudrait non pas glorifier le duc de fer (surnom octroyé non pas pour sa résistance au combat à Waterloo, mais plutôt pour son inflexibilité politique qui l’on obligé en 1832, après un indicent, à faire installer des rideaux de fer devant les fenêtres de sa résidence londonienne de Apsley House afin de prévenir toute destruction par les émeutiers, nettement moins glamour, n’est-il pas ?), mais plutôt porter aux nues les Prussiens et plus particulièrement le maréchal Blücher, réel artisan de la victoire.

En effet, même si Waterloo reste avant tout une victoire collective des forces alliées présentes le 18 juin 1815, sur les 68.000 hommes de l’armée anglo-hollando-belge présents sur les hauteurs de Mont-Saint-Jean, seulement un tiers était britannique, pour un tiers hollando-belge et un tiers germanique, formé de contingents allemands du Hanovre, de Nassau, de Brunswick et de la Légion allemande du Roi. Si l’on y ajoute les 30 à 35.000 prussiens qui déboulèrent sur l’aile droite française dans le courant de l’après-midi, on peut affirmer sans peine qu’un combattant sur deux était germanique et qu’un combattant sur quatre à peine était britannique. Le Duc de Wellington a reconnu lui-même dans sa dépêche du 19 juin à Lord Bathurst « I should not do justice to my own feelings, or to Marshal Blücher and the Prussian army, if I do not attribute the successful result of this arduous day to the cordial and timely assistance I received from them. The operation of General Bülow upon the enemy’s flank was a most decisive one.” (Je dois rendre justice au Maréchal Blücher et à l’armée prussienne, en attribuant l’heureux résultat de cette terrible journée aux secours qu’ils m’ont donnés à propos. L’action du Général Bülow sur le flanc de l’ennemi fut une des plus importantes).

Nous connaissons le chauvinisme français, et nous savons que pour un mangeur de grenouilles (froggy) il est difficile de reconnaître sa défaite, mais il ne faut pas oublier que durant la période napoléonienne qui a tenté de construire une première Europe, l’Angleterre va participer activement à plus de 7 coalitions d’abord contre la France révolutionnaire et ensuite contre l’Empire et que pour soutenir ces coalitions, l’Angleterre va emprunter entre 5 à 7 fois la masse monétaire mondiale de l’époque pour envoyer au combat les autres puissances étrangères tout en restant bien au chaud sur son île et qu’elle sera très proche de la banqueroute.

Alors cher monsieur l’écrivain polémiste, ravalez votre arrogance toute britannique, retournez à vos livres d’Histoire et arrêtez de vouloir venir nous faire la leçon sur le Continent, abrité sur votre île.

Et comme disait justement Napoléon : l’Histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d’accord !

Je déconseille donc l’achat de ce livre qui tient des propos parfois ridicules, souvent biaisés et voire insultants vis-à-vis des non-britanniques.

