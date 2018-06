La liberté c’est l’esclavage : Philippe Grasset se prend pour le prisonnier. C’est ici.

Un long article de l’auteur John W. Whitehead (son principal livre : Battlefield America: The War on the American People) aborde l’un des sujets centraux de notre temps qui est l’état général de surveillance où la population se trouve placée, dans tous les territoires de notre “contre-civilisation”, – c’est-à-dire, une surveillance globalisée. La technologie monstrueuse que nous avons créée et développée jusqu’à l’absurde rend possible cette situation monstrueuse où il est fort possible que ceux qui sont chargés de cette surveillance et de cet emprisonnement finissent si ce n’est déjà fait par se trouver submergés et emprisonnés eux-mêmes par le tsunami de communication qu’ils ont créé.

Whitehead développe son texte qui dénonce furieusement l’État-surveillance à partir de trois “auteurs”, mais en mettant l’accent sur la série télévisée visionnaire de l’acteur-réalisateur également visionnaire Patrick McGoohan réalisée au milieu des années 1960, la fameuse “Le Prisonnier”. Les deux autres auteurs évoqués sont bien sûr George Orwell et son 1984 et H.G. Wells et son Meilleur des mondes. On trouve dans toutes ces œuvres, particulièrement chez McGoohan, tous les caractères du Système tel qu’il pèse actuellement sur nous ; hors de toute idéologie, de tout projet politique conséquent et cohérent, de toute explication politique de type dictatorial ou impérialiste, – le Mal grimé à l’état pur.

