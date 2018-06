De notre bel abrutissement antisystème en plein essor : le monstre techno Google stockerait des données sur Vous…. Achetez de l’or et déconnectez-vous !

« Tu veux paniquer ? Voici les données personnelles que Facebook & Google collectent sur toi »

Comme nous l’avons souligné, ni Facebook ni Cambridge Analytica n’ont été accusés de faire quoi que ce soit d’explicitement illégal (bien qu’on puisse être pardonné de croire qu’ils l’avaient fait, compte tenu du nombre de poursuites et d’enquêtes officielles qui ont été annoncées). Au lieu de cela, le contrecoup de ces révélations – qui a été à juste titre centré sur Facebook – est extrêmement grave parce que le public a été forcé de faire face pour la première fois à quelque chose que beaucoup avaient auparavant considéré comme une certitude immuable : Facebook, Google et tout les monstres de la technologie stockent des tonnes de données personnelles, enregistrant essentiellement tout ce que nous faisons.

En réponse aux demandes de plus de transparence concernant les données des utilisateurs, Facebook et Google offrent aux utilisateurs la possibilité de consulter toutes les métadonnées collectées par eux.

Et comme l’utilisateur de Twitter, Dylan Curran l’a souligné dans un fil Twitter complet en examinant son propre cache de données, l’étendue et la masse des données collectées et classées par les deux entreprises est stupéfiante.

Google, a indiqué Curran, a recueilli 5,5 gigaoctets de données sur lui – ce qui équivaut à quelque 3 millions de documents Microsoft Word.

Facebook, quant à lui, n’a recueilli que 600 mégaoctets, soit l’équivalent d’environ 400.000 documents.

Autre révélation choquante faite par Curran : Même après avoir supprimé les données comme l’historique de recherche et révoqué les permissions pour les applications Google et Facebook, Curran a quand même trouvé un dossier complet de ses documents et autres fichiers stockés sur Google drive, son historique de recherche, les enregistrements de chat et autres données sensibles sur ses mouvements qu’il avait expressément effacés.

Le pire, c’est que tout ce qui est affiché est le cache de données d’un seul individu. Imaginez la quantité de données que ces entreprises détiennent au total.

[Tu veux paniquer ? Je vais te montrer le volume d’informations que Facebook et Google stockent sur toi sans même que tu t’en rendes compte.]

[1. https://www.google.com/maps/timeline?pb …. Google mémorise votre position (si vous l’avez activée) à chaque fois que vous allumez votre téléphone, et vous pouvez voir une chronologie à partir du premier jour où vous avez commencé à utiliser Google sur votre téléphone.]

[2. Ce sont tous les endroits où j’ai été au cours des douze derniers mois en Irlande, allant jusqu’au moment de la journée où j’y étais et combien de temps il m’a fallu pour me rendre à cet endroit depuis l’endroit où j’étais avant pic.twitter.com/I1kB1vwntTT.]

[3. https://myactivity.google.com/myactivity Google stocke l’historique de recherche sur tous vos appareils sur une base de données séparée, donc même si vous supprimez votre historique de recherche et l’historique de votre portable, Google stocke ENCORE tout jusqu’à ce que vous y alliez et supprimiez tout, et vous devez le faire sur tous les appareils.]

[4. http://www.google.com/settings/ads/ Google crée un profil de publicité basé sur vos informations, y compris votre emplacement, sexe, âge, hobbies, carrière, intérêts, statut relationnel, poids possible (besoin de perdre 10 livres en un jour ?) et revenus.]

[5. Google stocke des informations sur chaque application et extension que vous utilisez, à quelle fréquence vous les utilisez, où vous les utilisez, et avec qui vous les utilisez pour communiquer (avec qui vous parlez sur facebook, avec quels pays, à quelle heure vous parlez, à quelle heure vous allez dormir) https://security.google.com/settings/security/permissions …..]

[6. https://www.youtube.com/feed/history/search_history …. Google stocke TOUT votre historique YouTube, donc ils savent si vous allez bientôt devenir parent, si vous êtes conservateur, si vous êtes progressiste, si vous êtes juif, chrétien ou musulman, si vous vous sentez déprimé ou suicidaire, si vous êtes anorexique…..]

[7. Google offre une option permettant de télécharger toutes les données qu’il stocke sur vous, j’ai demandé à le télécharger et c’est un GROS fichier, de 5,5 GB ce qui représente environ 3 MILLIONS de documents Word https://www.google.com/takeout]

[8. https://www.google.com/takeout Ce lien inclut vos favoris, e-mails, contacts, vos fichiers Google Drive, toutes les informations ci-dessus, vos vidéos YouTube, les photos que vous avez prises avec votre portable, les sociétés auxquelles vous avez fait des achats, les produits que vous avez achetés par l’intermédiaire de Google….]

[9. Votre agenda, vos sessions de chat sur Google Hangout, votre historique de localisation, la musique que vous écoutez, les livres Google que vous avez achetés, les groupes Google dans lesquels vous êtes, les sites Web que vous avez créés, les téléphones que vous avez possédés, les pages que vous avez partagées, le nombre de pas que vous faites dans une journée….]

[10. Facebook offre une option similaire pour télécharger toutes vos informations, la mienne était d’environ 600 Mo, soit environ 400.000 documents Word.]

[11. Cela comprend tous les messages que vous avez envoyés ou qui vous ont été envoyés, tous les fichiers que vous avez envoyés ou qui vous ont été envoyés, tous les contacts de votre téléphone et tous les messages audio que vous avez envoyés ou qui vous ont été envoyés pic.twitter.com/H8ng7bcyod.]

[12. Facebook stocke également ce qui pourrait vous intéresser en fonction de ce que vous avez aimé et de ce dont vous et vos amis discutez (j’aime apparemment le sujet ‘Girl’) pic.twitter.com/fqKiNlfATO]

[13. Un peu inutilement, ils stockent aussi tous les stickers que vous avez envoyés sur Facebook (je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ils font ça, c’est juste une blague à ce stade) pic.twitter.com/4F5sExbynf]

[14. Ils stockent également toutes les fois que vous vous connectez à Facebook, d’où vous vous êtes connecté, à partir de quelle heure et à partir de quel appareil pic.twitter.com/iWXSPm5Peh.]

[15. Et ils stockent toutes les applications auxquelles vous vous êtes connecté sur votre compte Facebook, donc ils peuvent deviner que je suis intéressé par la politique et le web et le design graphique, que j’étais célibataire entre X et Y période avec l’installation de Tinder, et que j’ai eu un téléphone HTC en novembre… pic.twitter.com/bkXruVZxLPLP…]

[16. Notez en passant, si vous avez installé Windows 10, voici une image des options de confidentialité avec 16 sous-menus différents, qui ont toutes les options activées par défaut lorsque vous installez Windows 10 pic.pic.twitter.com/oHyfYndTnJ.]

[17. Cela inclut le traçage de votre position, les applications que vous avez installées, quand vous les utilisez, à quoi elles servent, l’accès à votre webcam et microphone à tout moment, vos contacts, vos e-mails, votre calendrier, l’historique de vos appels, les messages que vous envoyez et recevez….]

[18. Les fichiers que vous téléchargez, les jeux auxquels vous jouez, vos photos et vidéos, votre musique, votre historique de recherche, votre historique de navigation, et même les stations RADIO que vous écoutez.]

[19. C’est l’une des choses les plus démentes de l’ère moderne, nous ne laisserions jamais le gouvernement ou une entreprise nous mettre des caméras ou des micros dans nos maisons, mais nous l’avons fait nous-mêmes parce que merde, je veux regarder des vidéos de chiens mignons.]

[20. J’ai obtenu le document Google Takeout avec toutes mes informations, et c’est une liste de toutes les différentes façons dont ils obtiennent vos informations pic.twitter.com/mPAbyh1I9k.]

[21. Voici le document de l’historique de recherche, qui comporte 90.000 entrées différentes, montrant même les images que j’ai téléchargées et les sites Web que j’ai consultés (j’ai montré la section ThePirateBay pour montrer les dommages que cette information peut causer) pic.twitter.com/rZJhJJjSe2t]

[22. Voici mon Google Calendrier détaillé, montrant tous les événements que j’ai jamais ajoutés, si j’y suis effectivement allé, et à quelle heure j’y ai assisté (cette partie montre que je suis allé pour un entretien pour un emploi en marketing, et à quelle heure j’y suis arrivé) pic.twitter.com/mpB7NpLVLVzTT.]

[23. C’est mon Google Drive, qui comprend des fichiers que j’avais EXPLICITEMENT effacés, y compris mon CV, mon budget mensuel, et absolument tous les codes, fichiers et sites Web que j’ai faits, et même ma clé privée PGP, que j’avais effacée, que j’utilise pour crypter les e-mails pic.twitter.com/UpfUNTD6yR.]

[24. C’est mon Google Fit, qui montre tous les pas que j’ai faits, toutes les fois où j’ai marché où que ce soit, et toutes les fois où j’ai enregistré les méditations/yoga/entraînements que j’ai faits (j’avais supprimé cette information et révoqué les permissions de Google Fit) pic.twitter.com/mAYmk8zxwR.]

[25. Ce sont toutes les photos prises avec mon portable, détaillées par année, et incluant les métadonnées de quand et où j’ai pris les photos pic.twitter.com/hBuClVijZv.]

[26. Tous les e-mails que j’ai envoyés, qui m’ont été envoyés, y compris ceux que j’ai supprimés ou qui ont été classés comme spam pic.twitter.com/mbUOlu6KXN.]

[27. Et maintenant mon activité Google, qui contient des milliers de fichiers, alors je vais juste faire un bref résumé de ce qu’ils ont pic.twitter.com/jucdjpQAVY]

Google enregistre même un registre de chaque journal qu’un utilisateur a consulté ou sur lequel il a cliqué, chaque application qu’il a ouverte et chaque image qu’il a recherchée – et chaque article de médias qu’il a lu.

[28. En premier lieu, toutes les publicités Google que j’ai vues ou sur lesquelles j’ai cliqué, toutes les applications que j’ai lancées ou utilisées et quand je l’ai fait, tous les sites Web que j’ai visités et l’heure à laquelle je l’ai fait, et toutes les applications que j’ai installées ou recherchées pic.twitter.com/DcMdnbzuC6.]

[29. Chaque image que j’ai recherchée et sauvegardée, chaque localisation que j’ai cherchée ou sur laquelle j’ai cliqué, chaque article de presse que j’ai cherché ou lu, et ABSOLUMENT TOUTES mes recherches sur Google depuis 2009 pic.pic.twitter.com/xPOK8h3qejej.]

[30. Et enfin, chaque vidéo YouTube que j’ai cherché ou regardé, depuis 2008 pic.twitter.com/0F1Lcwp2FS]

Curran, qui plaisantait en disant qu’il est « probablement sur une liste de surveillance du FBI » qui suivait son fil Twitter, a expliqué que les données qu’il a mises en évidence – bien que certaines d’entre elles puissent sembler obscures – pourraient avoir des milliers d’utilisations potentiellement compromettantes, y compris faire chanter un rival ou l’espionnage d’un conjoint.

[31. Je suis probablement sur une liste de surveillance du FBI maintenant, donc si je meurs dans les prochains mois, CE NE SERA PAS UN ACCIDENT, CE SERA UNE MISE EN SCÈNE.]

[32. Cette information a des millions d’utilisations malveillantes et viole de multiples droits de l’homme, vous n’êtes pas un terroriste ? Alors comment se fait-il que vous cherchiez « État Islamiste » sur Google ? Vous travaillez chez Google et vous vous méfiez de votre femme ? Parfait, il suffit de chercher ses localisations et son historique de recherche pour les dix dernières années.]

[33. Obtenir l’accès au compte Google de quelqu’un ? Parfait, vous avez un journal chronologique de tout ce que cette personne a fait au cours des dix dernières années.]

La question est maintenant : cette transparence changera-t-elle réellement le comportement de l’utilisateur ? Ou bien les promesses creuses de changement de Facebook suffiront-elles à faire retomber ses légions d’utilisateurs dans une ignorance passive ? Comme le souligne Curran, les gens seraient scandalisés s’ils découvraient que le gouvernement les surveille à ce point. Mais quand Google le fait ? Les gens ne sourcillent pas vraiment.

Source : ZeroHedge, Tyler Durden, 28-03-2018

Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr.

