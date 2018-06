La supériorité du peuple juif enfin reconnue (ici Dr Folamour qui est inspiré par le légendaire savant et matheux ashkénaze Yonah Von Neumann)

La «race juive» est la plus intelligente du monde et possède le capital humain le plus élevé. Les Israéliens devraient donc être sceptiques à propos des sondages de corruption en cours sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré un député du Likoud.

« Je peux vous dire quelque chose de très basique », a déclaré MK Miki Zohar, lors d’un débat sur Radio 103FM mercredi, cité par le Times of Israel: « Vous ne pouvez pas tromper les Juifs, quoi qu’endisent les médias. Le public en Israël est un public qui appartient à la race juive, et toute la race juive est le plus haut capital humain, le plus intelligent, le plus compréhensif. «

Citant des sondages d’opinion montrant un large soutien à Netanyahu, Zohar a déclaré que les statistiques montrent clairement que la « race juive » est trop intelligente pour être bernée par une couverture médiatique importante des multiples sondages de corruption. La tentative quelque peu maladroite de défendre le Premier ministre israélien a immédiatement fait atterrir le membre du parti au pouvoir dans l’eau chaude.

La déclaration bruyante sur la suprématie juive a heurté Ahmad Tibi, politicien arabo-musulman israélien et leader du mouvement arabe pour le changement, qui, sur Twitter, a accusé son homologue israélien d’élaborer sa propre théorie raciale. « Un élu dans ‘l’Etat juif’ présente: la théorie raciale », a-t- il tweeté, ainsi qu’un portrait du Zohar.

Le politicien arabe a alors suivi avec un tweet de lui lisant le livre d’Amos Elon « La pitié de tout: un portrait de l’époque juive allemande, 1743-1933, » qui décrit comment une petite minorité a été perçue comme une menace mortelle à l’intégrité nationale allemande.

Zohar a riposté en tweetant: « Et sur la couverture arrière il y a une photo d’Albert Einstein, un autre Juif qui a apporté de bonnes nouvelles au monde. » A quel député arabe a répondu: « Quel est le lien entre vous et Einstein? Ce n’est même pas une relation relative. «

Dans une tentative d’apaiser la critique et de clarifier ce qu’il voulait dire, Zohar a donné une interview à Hadashot TV – mais n’a fait qu’empirer son cas, niant qu’il avait mentionné la suprématie de la race juive, jusqu’à ce qu’il soit muni d’un enregistrement de sa déclaration.

« Le peuple juif et la race juive sont du capital humain le plus élevé qui existe », at- il ensuite réitéré. « Que pouvez-vous faire? Nous avons été bénis par Dieu … Je n’ai pas à avoir honte du fait que le peuple juif soit le peuple élu; les personnes les plus intelligentes et les plus spéciales du monde. «

