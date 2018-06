Toledo acier des villes verticales (écrit en hommage à Blade runner, 1982)

Toledo l’acier des villes verticales

L’avion se pose sur une aile du temps

Et les tours abolissent leur nombre

Sous les yeux attardés qui les fuient dans les jungles

Versets de verre métal du roy le choeur

Redéfinit l’oppression blanche quémandeuse

A l’Asie d’un relent de victime mais l’heure

A sonné dans les ventres urbains

Fuites dans les jardins de roseaux

Oublier l’arquebuse et tel conditionnement

Hymen s’étendre sous des pluies innocentes

En infusion le royaume est absent

Vaincre l’odeur et les hauteurs du temps

Par les conservateurs des oxygènes

Piétine dans le dédale pâle

Une lointaine rive

Le souffle en est allé

Et la tour le comprend

