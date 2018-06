Coucou c’est moi…On attend les nazis Donald et Vladimir à Moscou avec les frères Bolton. On va se faire un G7 à trois !!! Les chancelleries chancellent, comme dirait Jack !

/Comme le rapporte Mercouris, les deux acteurs qui ont le plus à craindre dans cette aventure sont les deux acolytes favoris des USA du temps de la splendeur-Guerre froide : le Royaume-Uni et l’OTAN. L’incroyable déchéance de la partie britannique depuis l’aventure Blair-Bush en Irak, du point de vue de la stature de communication (plutôt que diplomatique, selon l’évolution des mœurs), montre une quasi-paralysie de cette puissance réputée dans les siècles passés pour sa souplesse et son habileté d’adaptation aux situations ; cela est dû essentiellement à la politique héritée de Churchill des special relationships qui enchaînent ce pays à un destin d’assistant de seconde zone à une superpuissance en déclin, situation évidente depuis le coup de poker-menteur de Blair. Aujourd’hui, UK est au bout de son calvaire, avec son tuteur-actionnaire-principal qui ne prend même plus de gants (ce n’est pas le genre de Trump) pour lui faire sentir le mépris et le désintérêt sarcastique qu’il lui porte.

