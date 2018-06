Les bourreaux se reposent : le Français égoïste et surtout crétin pour qui tout va bien (par Joseph de Maistre)

Durant la ferveur du terrorisme, les étrangers remarquaient que toutes les lettres de France, qui racontaient les scènes affreuses de cette cruelle époque, finissaient pas ces mots: À présent on est tranquille, c’est-à-dire les bourreaux se reposent; ils reprennent des forces; en attendant, tout va bien. Ce sentiment a survécu au régime infernal qui l’a produit. Le Français, pétrifié par la terreur, et découragé par les erreurs de la politique étrangère, s’est renfermé dans un égoïsme qui ne lui permet plus de voir que lui-même, et le lieu et le moment où il existe: on assassine en cent endroits de la France; n’importe, car ce n’est pas lui qu’on a pillé ou massacré: si c’est dans sa rue, à côté de chez lui qu’on ait commis quelqu’un de ces attentats, qu’importe encore? Le moment est passé; maintenant tout est tranquille. Il doublera ses verrous et n’y pensera plus: en un mot, tout Français est suffisamment heureux le jour où on ne le tue pas.