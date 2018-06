Finie la Russie, fini l’Iran ? Une guerre américano-mexicaine à l’horizon ? un président communiste lançant l’assaut chez les gringos ? Le monde libéral crèvera-t-il enfin de ses chocs migratoires ?

24 juin 2018 – Nous le rappelions le 4 février 2003, souvenir d’un briefing off the record pour les journalistes à l’OTAN (PhG, dans ces temps incertains, y était alors accrédité), en 1984, où un fonctionnaire de l’administration Reagan venait avertir les Européens que, dans certaines conditions, les USA devraient être conduits à rapatrier des troupes US déployés en Europe pour faire face militairement à une situation d’urgence sur la frontière mexicaine.

• Ce rappel de février 2003 prenait place dans une nouvelle circonstance de grande tension entre les USA et le Mexique à la suite d’un échec pour un accord sur l’émigration mexicaine entre les présidents Bush et Fox (cet accord avait été esquissé début septembre 2001, quelques jours avant le 11, lors d’une visite de Fox à Washington, puis complètement oublié après 9/11 [Voir le 16 août 2002]) :

« Les conditions d’aggravation de la question de l’immigration illégale peuvent ramener au climat de 1982-85, où un bouclage de la frontière septentrionale par l’U.S. Army fut envisagé pour protéger les USA d’un flot migratoire brutal en cas de situation révolutionnaire au Mexique (les conditions semblaient s’y prêter alors). Dans ce cadre, un retrait de forces armées US d’Europe avait été envisagé. Cette fois, la situation est différente et plus grave en un sens : ce n’est plus un flot migratoire potentiel, c’est un flot migratoire d’ores et déjà existant ; et la crainte pourrait porter directement sur la situation aux USA même (alors qu’en 1982-85, c’est d’abord la situation mexicaine qui était préoccupante). »

• En 2006, il y eut une nouvelle alerte avec la confusion extraordinaire qui accompagna les élections présidentielles au Mexique, où le candidat de gauche Obrador faillit l’emporter, l’emporta même pendant quelques jours, avant d’être finalement écarté. On peut lire divers textes sur cet épisode dont, par exemple, ceux du 30 août 2006 et du 17 septembre 2006. Durant cette période, à nouveau, la tension fut très vive entre les USA et le Mexique à cause de la possibilité de l’élection d’un candidat très à gauche, tandis que le problème de l’émigration restait toujours dans l’impasse, sans règlement ni accord.

• En 2009, il n’y eut pas à proprement de tension particulière, à moins que l’on considère cette frontière du Sud des États-Unis en état de tension permanente (ce qui est sans doute vrai). Il y eut surtout un rapport rendu public (voir le 10 janvier 2009), qui constitua un signal adressé au public par le Pentagone sur le danger potentiel constant, en termes militaires, de la frontière Sud. Dans ces temps où l’on ne parlait que de terrorisme, que du Moyen-Orient, où l’on relevait de l’énorme crise financière de l’automne 2008, etc., il s’agissait de réaliser que, pour le Pentagone, la dangerosité de l’instabilité du Mexique, pour le pays lui-même et pour ses voisins, était la plus haute du monde avec celle du Pakistan, – en ayant à l’esprit, si on l’a assez vif, que la frontière des USA avec le Pakistan est moins préoccupante que celle des USA avec le Mexique. Nous écrivions le 4 avril 2018 :

« Dans la période récente, le Mexique a été plutôt perçu comme un facteur de troubles du fait de l’extraordinaire développement des pouvoirs criminels parallèles (cartels de la drogue) et de l’instabilité intérieure, ces deux caractères pouvant être transférés vers la ceinture méridionale des USA. En 2008-2009, les planificateurs du Pentagone considéraient le Mexique comme le pays le plus dangereusement instable au monde avec le Pakistan, et d’une particulière préoccupation en raison de sa proximité des USA. Nous écrivions le 10 janvier 2009 : “Les planificateurs du Pentagone placent désormais dans une appréciation similaire le Mexique et le Pakistan, parmi les grands pays qui pourraient connaître un effondrement de l’État avec les troubles qui s’ensuivraient. C’est une évaluation particulièrement significative dans la gravité qu’envisage le Pentagone, et particulièrement significative en raison bien entendu de la position qu’occupe le Mexique par rapport aux USA.” »

• Le 1erjuillet prochain, Obrador (coucou, le revoilà), mieux connu sous ses initiales révolutionnaires de AMLO (Andres Manuel Lopez Obrador, que certains aux USA écrivent sans le “r” [“Obrado”]) est semble-t-il absolument assuré de l’emporter, comme nouveau Président. Sa tendance politique est superbement catastrophiste puisqu’il est pour nombre de commentateurs US, au moins (!) socialiste et plus clairement communiste ; ses jugements sur Trump, sa politique de contrôle de l’immigration, et sur le reste tel qu’on l’imagine, sont extrêmement péjoratifs sinon agressifs et il encourage clairement l’immigration vers les USA.

Aujourd’hui, la dangerosité de la situation au Mexique est toujours n°1 au hit-parade des planificateurs US, toujours ex-aequo mais cette fois le concurrent a changé : la Syrie et non plus le Pakistan. Simplement les divers groupes djihadiste, milices, etc., sont remplacés par les divers gangs et cartels de la drogue, mais aussi par des milices de citoyens, avec certaines provinces ou villes tenues par des cartels tandis que d’autres ont proclamé leur autonomie de facto et sont sous le protection des milices locales. Les “forces de l’ordre”, police et armée, sont redoutées pour leur brutalité et leur corruption, et cantonnées à des territoires sûrs sous leur contrôle.

