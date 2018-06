Le dernier Avengers : Marvel Comics et les merveilles du dépeuplement

Les avengers et les agendas de dépopulation ; le populo crache pour se préparer mentalement son extermination physique. Deux milliards de recettes.

As of June 24, 2018, Avengers: Infinity War has grossed $669.5 million in the United States and Canada, and $1.361 billion in other territories, for a worldwide total of $2.031 billion.[6] It is the fourth highest-grossing film of all time,[162][163] as well as the highest-grossing film of 2018,[164] the highest-grossing MCU film, and the highest-grossing superhero film.[165]

par Benoit Gérin-Lajoie

Pour ceux qui ont conservé un tout petit peu de «l’enfant» dans leur âme, les films de la série Marvel sont très divertissants. Mon Oscar va aux « Gardiens de la Galaxie » qui se sont lancés dans la dernière série « Avengers » (Infinity Wars)!

Le film expose le programme de dépeuplement des Illuminati et le soutient avec des justifications morales pathétiques. Le message est:

«Nous devons sauver l’humanité en contrôlant la croissance de sa population: plus il y a de gens, plus l’écologie et l’écosystème seront menacés, plus les gens doivent être empêchés de détruire leur environnement.

Ces justifications morales angéliques afin de réduire la population, «sauver le monde», sont alimentées par les masses zombies crédules de pois-cerveau.

Mais il y a deux défauts dans ce raisonnement. Les défauts sont:

1- que l’humanité ne peut pas s’adapter automatiquement à sa propre croissance, et

2- le meurtre de millions de personnes est moralement justifiable.

En fait, l’ordre du jour caché est la vraie raison: moins il y a de gens sur la planète, plus ils peuvent être gérés et contrôlés. Le véritable objectif des Illuminati est leur propre bien-être, pas le nôtre, par le biais du contrôle de la population, d’où l’Agenda 21.

Afin de réduire la population mondiale, les Illuminati ont commencé par cibler les régions les plus incontrôlables qui ne respectent pas leur système de règles économiques / bancaires, à savoir l’Iran, l’Irak, la Syrie, la Libye; le Moyen-Orient en général. La guerre fait un excellent travail pour réduire la population et enrichir les agresseurs.

Le PTB doit également gérer la population américaine, africaine et européenne. Pour cela, ils utilisent des vaccins et des aliments OGM (maintenant des poissons et bientôt des animaux) pour provoquer des maladies et une stérilisation massive.

La menace principale pour les Illuminati est maintenant l’Internet en soi qu’ils ne contrôlent pas. Mais ne vous inquiétez pas, ils travaillent dessus: le plan d’espionnage le plus secret vient du programme israélien de l’Unité 8200 Talpiot. C’est tellement envahissant que vous n’avez aucune idée. Intel et AMD ont maintenant des usines de conception en Israël et maintenant, dans leur CPU est intégré un processeur ARM. Un cheval de Troie dans votre CPU qu’ils contrôlent (PTB) . Pour en savoir plus, recherchez Youtube « ARME SECRET D’ISRAEL – LE PROGRAMME TALPIOT » et écoutez attentivement. Aussi « Le programme israélien Edge The Talpiot Program » série youtube.

À propos du mythe que la société ne peut pas s’adapter à sa croissance, il y a des choses intéressantes à considérer ici. Tout d’abord, Le mensonge a été popularisé par Paul Ehrlich dans son livre ‘The Population Bomb’ publié en 1968. Ses théories de la bombe à retardement ont gagné en popularité quelques années plus tard dans les médias et certaines séries télévisées dont la fameuse série Star Trek. Plus tard, Julian Simon, un économiste de renom qui a publié «The Ultimate Resource», a mis au défi et démystifié sa peur des bombes de la population.Voir l’excellent rapport Corbett: « Rencontrez Paul Ehrlich, Pseudoscience Charlatan».

Il y a une ville Omalonga au Guatemala où Ken Peters a exercé son ministère qui est principalement habité par des chrétiens pratiquants. Ce sont des chrétiensfervents et leur récolte est … de plusieurs fois la taille d’une récolte régulière. Ils sont capables de récolter d’énormes légumes: un pied + des carottes, deux pieds de longues laitues , d’ énormes cors, etc … Et nous craignons des pénuries de ressources en cas de croissance démographique! Mais alors si vous perdez vos valeurs, votre foi et votre religion, selon le plan de l’Adversaire, alors vous ne récolterez rien d’extraordinairement divin, mais pitoyablement … à la Monsanto (maintenant Bayer).

Nous vivons à une époque où le mal a été libéré. Le plan du diable est d’obliger l’innocent à ne pas «accepter», mais à «ne pas s’opposer» au mal qui lui est fait. Pour ce faire, il instaure un système social où les gens sont impuissants, indifférents, sans valeurs, trop fatigués pour critiquer, trop concentrés sur leur propre survie, endoctrinés et asservis aux diktats des autorités, scientifiques, médecins et politiciens. .. ou les médias traditionnels! Le schéma parfait pour réussir …

Satan et les plantes de son disciple font allusion à leurs méfaits dans les films et à la télévision afin de proclamer que les gens … ont été prévenus, et n’ont pas objecté. Et ils se débrouillent maintenant si bien dans leurs fausses alertes, ils ont trouvé les gens SO dociles et endormis qu’ils ne ressentent plus le besoin de se cacher. Ils ont ouvert un temple satanique à Detroit avec une statue de Baphomet révérée par … les enfants! Imaginer.

Dans le film, Thanos déclare ouvertement qu’il a été rejeté dans sa planète d’accueil surpeuplée pour ses vues sur la réduction de la dépopulation et a montré l’issue de cette situation: une planète en ruine et dévastée. Ce faisant, l’auteur impose à l’esprit du spectateur qu’il n’y a AUCUNE solution à une prolifération de la population. La manipulation ici est dans le préfixe ‘over’! Qu’est-ce qui est «fini» et qu’est-ce qui ne se trouve pas dans une croissance démographique? Le film (et le PTB) ne fait aucune distinction. Ils ne conçoivent pas qu’une croissance démographique puisse s’autoréguler elle-même. Ils sautent tout de suite aux conclusions extrêmes.

En résumé, juste parce qu’Hollywood a fait une intrigue, ce film préconise un dépeuplement planétaire. C’est une tactique sournoise pour manipuler et conditionner l’état d’esprit de la population à considérer l’idée comme acceptable, voire pire … morale! C’est une opération satanique de Psyop par excellence.

Alors, le film Avengers Infinity War est-il un divertissement innocent? ou un avertissement? un autre annonciateur de malheur? un avertissement officiel?Considérant l’état actuel des affaires politiques mondaines (été 2018), ce sujet de film est plus d’actualité que jamais vous ne pensez?