De la Sixième bucolique de notre seigneur Virgile : « Silène chanta comment s’étaient pressés, confondus dans le vide immense, les éléments de la terre, de l’air, de la mer, et du feu liquide; comment ils donnèrent naissance à toute chose, comment le monde encore tendre se forma de ces germes féconds »… A quand, Nicolas Bonnal, un petit essai sur la cosmologie selon Virgile ?

comment le sol commença à durcir, et à se séparer des eaux reçues dans le sein des mers; comment la matière revêtit peu à peu des formes diverses. II dit les premiers feux du soleil, et la terre étonnée de le voir luire; les nuages montant au plus haut des airs et retombant en pluies, les jeunes forêts levant leurs fronts sauvages,