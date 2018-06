De Tartufe à De Funès : comment la bourgeoisie Macron-catho dévore la France (par mon lecteur Thomas)

McRond est un pur produit de la bourgeoisie de France et surtout des grandes villes, comme Bordeaux et Lyon. Petit-fils de gros Laboureurs, nous avons des McRond dans nos familles encore très chrétiennes! (version Plotin, Spinoza pour les plus évolués!!!)

***

Pourquoi tous ces McRond dans la Haute Administration, dans la Banque, La Finance et l’Etat-Major des Grands Groupes?

1. Une enfance et une éducation avec zero problèmes financiers, divorces rares, du fric dans les poches

2. Une éducation strictement bourgeoise, souvent par imitation de la Haute Bourgeoisie et Noblesse de Province

3. Souvent une éducation religieuse jusqu’au bac (souvent occultée)

4. Vie sociale limitée où la populace ou le vulgaire est ridiculisé

5. Formatage dans beaucoup de Lycées « élitistes » qui ont perdu le sens d’une res publica ou d’une réelle demos cratie

6. Témoignage : mes Sc. Po. neveux crachent sur tous les Partis de Gauche, comme sur le FN. Mes Sc. Po. crachent sur le Front Populaire de 1936, mes Sc. Po préfèrent les USA à tout autre pays dans le monde (pour des cursus à haute-valeur ajoutée financière)

7. Mes Sc.Po. ridiculisent les pratiques religieuses comme McRond mais ont des lectures qui touchent la Philo-New-Age-Bouddhisme…

La cellule familiale « bourgeoise » de France génère 100 000 McRond chaque année (les Grandes Ecoles). En 2018, cette Monade politico-philosophique représente 24 – 28% des inscrits, ceux qui ont précisément votés McR au 1° Tour (24%).