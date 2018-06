La France sans projet politique : pourquoi nous allons en crever (par un lecteur)

Un lecteur explique pourquoi, sans projet, nous allons crever

J’ai tendance à penser que le silence de la majorité des français exprime l’absence de leur réelle représentation.

Le peuple ne se reconnaît pas dans la « France Insoumise » trop farouchement anticléricale, trop soumise à l’UE, et trop progressiste franc-maçonne.

Il ne se reconnaît pas non plus dans l’ex FN, trop xénophobe et sans projet politique.

Ni dans LREM… le « jeune et beau » candidat ayant fait long feu, les votants se réveillent avec la gueule de bois.

Que reste-t-il ? Une droite insipide et usée jusqu’à la corde, un petit parti l’UPR, qui prône avec raison la sortie de l’UE de l’Euro et de l’OTAN, mais qui se refuse à esquisser une société viable, des « dissidents » qui jouent les machos adolescents, des « antifas » qui se prennent pour des FFA, des « identitaires » en mode sauve qui peut, et des LGBT en plein trip virtuel…

Et nous, les citoyens, qui marchons encore sur nos deux pieds, nous sommes balayés, piétinés, traités de complotistes, d’extrémistes, de ringards, d’antisémites, d’homophobes, de vieux jeu, de péquenots… et j’en passe. Alors que nous essayons de maintenir contre vents et marées quelques valeurs fondamentales et universelles afin que l’humanité ne sombre pas complètement dans la tragédie.

Ce silence, cette absence de réaction, signifie soit que nous sommes agonisants, soit que nous savons qu’il n’y a plus rien à attendre d’une oligarchie perverse qui contrôle tout.

Nous sommes peut-être en recherche de nouvelles solidarités…