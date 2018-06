Attaques universitaires américaines contre les « théoriciens » – mais pas les praticiens – de la conspiration: extraits de haute volée

Sur la conspiration: Néanmoins, il existe une tendance humaine omniprésente à penser que les effets sont causés par une action intentionnelle, en particulier par ceux qui en bénéficient (la maxime « cui bono »), et pour cette raison les théories du complot ont un attrait considérable mais injustifié.

Des millions de personnes détiennent des théories du complot; ils croient que puissant

les gens ont travaillé ensemble afin de retenir la vérité sur certains importants

pratique ou un événement terrible. Un exemple récent est la croyance, répandue dans certaines régions

du monde, que les attaques du 11 septembre ont été menées non pas par Al-Qaïda, mais par Israël ou

les États Unis. Ceux qui souscrivent aux théories du complot peuvent créer des risques sérieux,

y compris les risques de violence, et l’existence de telles théories soulève des

défis pour la politique et la loi. Le premier défi consiste à comprendre les mécanismes par

quelles théories du complot prospèrent; le deuxième défi consiste à comprendre comment

les théories pourraient être minées. De telles théories se propagent généralement à la suite de

gaffes cognitives, opérant en conjonction avec informatif et réputationnel

influences. Une caractéristique distinctive des théories de la conspiration est leur qualité d’auto-étanchéité.

Les théoriciens du complot ne sont pas susceptibles d’être persuadés par une tentative de dissiper leurs théories;

ils peuvent même caractériser cette tentative comme une preuve supplémentaire de la conspiration. Car

ceux qui détiennent des théories du complot souffrent généralement d’une « épistémologie paralysée »

conformément à laquelle il est rationnel de tenir de telles théories, la meilleure réponse consiste à

infiltration cognitive de groupes extrémistes. Divers dilemmes politiques, tels que la question

s’il est préférable pour le gouvernement de réfuter les théories du complot ou de les ignorer,

exploré dans cette lumière.

Penser, par exemple, que les fonctionnaires du gouvernement américain ont détruit

World Trade Center, puis couvert leurs pistes nécessite une conspiration toujours plus large

théorie, dans laquelle la Commission du 11/9, les dirigeants du Congrès, le FBI et les médias

étaient soit des participants ou des dupes de la conspiration. Mais quiconque a cru cela

saperait les raisons de beaucoup de leurs autres croyances,

Théories du complot

CASS R. SUNSTEIN

Université de Chicago – Faculté de droit

VERMEULE ADRIEN

Université de Harvard – Harvard Law School