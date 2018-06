On vit une époque formidable!

Je repense à votre citation de Guénon, sur l’Occident victime d’un cataclysme, disparaissant. Loin de me mesurer à ce génie, quoi qu’on pense de lui par ailleurs, je crois que l’Occident est mort, ou en « dormition », depuis longtemps! Mon idée, c »est que l’Occident était déjà mort à la révolution française (si peu française en faits!!). Nous sommes un peu comme ces plantes parasites sur un bel arbre majestueux! Nous donnons l’image d’un arbre plein de feuilles, mais il ne lui en reste que bien peu en propre; Il semble encore grand et fort, mais il est presque entièrement sec et mort. Encore un peu de temps, et le parasite lui-même n’y trouvera plus de quoi s’y nourrir et l’ensemble s’effondrera à la première bourrasque…..Reste l’espoir qu’un rejeton tombé en terre donne une descendance à notre bel arbre et assure une continuité à sa lignée. Voilà mon ambition. Je la trouve bien orgueilleuse au fond. Mais c’est un espoir moins fou que celui de vouloir redonner vie à notre vieil arbre autrefois majestueux. Cette ambition la me dépasse. Je pense la aussi à l’arbre du Gondor et à la chevauchée finale dans l’Excalibur de Boorman. Ces deux images sont pour moi totalement liées avec mon Espérance de chrétien.

Au fond, l’Adversaire en est aujourd’hui rendu à dévorer les fruits qu’il a lui-même corrompu! Cette société qui est au bord du cataclysme, ce n’est pas ma société, ce n’est pas le monde auquel je fais au mieux pour m’identifier, qui, comme l’écrit Guénon, est mort avec le début du monde moderne, vers le 14eme siècle. Mon monde, mon utopie à moi, c’est cette société médiévale dont il ne reste plus grand chose sinon des musées, des souvenirs, des reconstitutions et au fond, une immense espérance de la voir revenir, que l’on peut malgré tout sentir dans tout un tas de « signaux faibles », comme diraient mes chefs.

Ces journées médiévales, ces reconstitutions historiques, ce mouvement autour du Puy du Fou, ce retour aux méthode agricoles ancestrales, il y a tout un tas de petits signes, d’embryons qui naissent, où l’on s’aperçoit que certains chez nous ont compris ce que c’était que ce monde médiéval, et que si nous voulons survivre, ou rebâtir une société qui soit conforme à ce que nous, chrétiens d’occident sommes, il faudra y revenir à ces fondamentaux de ces siècles d’or.

Notre apogée, ce n’est ni la nuit du 4 aout, ni la bataille d’Austerlitz, ni le 21 juin 2018 à l’Elysée, c’est le siècle de Saint Louis!

Et ce n’est ni en complotant sur internet, ni en combattant l’adversaire avec ses armes, sur son terrain que nous reviendrons à une société s’en inspirant, mais avec les armes de la Foi décrite par Saint PAUL :

Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 11Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; 15mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix; 16prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 17prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.