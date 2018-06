Comment les élites arrivèrent à nous mater (par Nietzsche et Tocqueville)

Nietzsche et les révolutions : C’est généralement le symptôme que les couches inférieures ont été traitées avec trop d’humanité, qu’elles commencent déjà à sentir sur la langue le goût d’un bonheur qui leur est interdit… Ce n’est pas la faim qui engendre les révolutions, c’est le fait que chez le peuple l’appétit vient en mangeant…

Le grand secret

Pourquoi les oligarques nous bottent le cul : parce que nous avons perdu le goût du sang et la conquête. Nous nous endormons ou nous cliquons sans plus ; donc ils se servent et nous asservissent. Ils savent qu’en se comportant comme des saligauds ils sont gagnants au change. A l’inverse le bordel éclate quand les élites prennent peur et deviennent humaines. Deux génies le confirment.

Tocqueville : « On doit reconnaître qu’en France les classes supérieures de la société commencèrent à se préoccuper du sort du pauvre avant que celui-ci se fît craindre d’elles; elles s’intéressèrent à lui dans un temps où elles ne croyaient pas encore que de ses maux pût sortir leur ruine. »