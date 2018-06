Paul Craig Roberts et l’illogique de Trump : des millions d’Américains ont perdu leur emploi de classe moyenne non pas parce que la Chine était déloyale, mais parce que les sociétés américaines trahissaient le peuple américain et exportaient leurs emplois. Quand Trump apprendra cela, à supposer que quelqu’un le lui dise, quand va-t-il laisser la Chine tranquille et affronter les multinationales américaines ?

