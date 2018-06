Howard Kunstler entre faux gosses et faux réfugiés…

La semaine dernière, j’étais fatigué de la censure et de la désapprobation que déclenche l’analyse de la position de la Résistance sur l’immigration clandestine, la prétendue “torture” des enfants séparés de leurs parents (ou sans parents) à la frontière américano-mexicaine. Une grande partie du mouvement d’opprobre contre Trump et les autorités fédérales qu’ils dirigent se fonde sur des mensonges et des montages, – comme l’enfant qui pleure sur la couverture de Time Magazine, qui n’était pas séparé de sa mère (une déportée précédente qui avait abandonné son mari et plusieurs autres enfants au Honduras).

