Le déracinement par la rééducation Erasmus

DI DIEGO FUSARO

ilfattoquotidiano.it

Avec ses dérives impérialistes, l’état national du capitalisme du XXe siècle opérait dans le sens de la nationalisation des masses. Il a formé les citoyens à une marche et les a formés aux valeurs de leur patrie. Le nouveau capitalisme mondialisé post-national, flexible et toujours, a remplacé le « service militaire » avec sa variante post – moderne et globaliste: le « Erasmus ( programme d’action de la région européenne pour la mobilité des étudiants universitaires , « le plan d’action Régions européennes pour la mobilité des étudiants universitaires « ), dont la fonction est de former les nouvelles recrues non plus à la posture martiale du temps maintenant éclipsé de la nationalisation des masses mais au nouveau profil globetrotteret errant, déterritorialisé et nomade du nouvel homo instabilis propre de l’âge de l’accumulation flexible, avec la précarisation cosmopolite attachée des masses.