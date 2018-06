Protocole, humour et tradition : la dure vie du mikado nippon au siècle traditionnel (il ne doit pas toucher terre et d’ailleurs ne pas être touché, ni changer de position…)

Protocole, humour et tradition : la dure vie du mikado

« Le mikado considère comme incompatible avec sa dignité et son caractère sacré de toucher le sol de ses pieds. Aussi, lorsqu’il doit se rendre quelque part, se fait-il porter sur les épaules de ses serviteurs. Mais il convient encore moins que sa personne soit exposée à l’air libre, et au soleil est refusé l’honneur d’éclairer sa tête. On attribue à toutes les parties de son corps un caractère tellement sacré que ses cheveux et sa barbe ne doivent jamais être coupés, ses ongles ne doivent jamais être taillés. Mais pour qu’il ne manque pas tout à fait de soins, on le lave la nuit, pendant qu’il dort ; ce qu’on enlève à son corps dans cet état peut être considéré comme lui étant volé et un vol de ce genre ne peut être préjudiciable à sa dignité et à sa sainteté. Précédemment, il devait encore tous les matins se tenir pendant quelques heures assis sur son trône, la couronne impériale sur sa tête, sans remuer les bras, les jambes, la tête ou les yeux : ainsi seulement, pensait-on, il pouvait maintenir la paix et la tranquillité dans l’Empire. Si, par malheur, il s’était tourné d’un côté ou de l’autre ou si son regard n’avait été dirigé pendant un certain temps que sur une partie de son Empire, il aurait pu en résulter pour le pays une guerre, une famine, la peste, un incendie ou un autre malheur qui aurait amené sa ruine ».