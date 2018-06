Comment l’euro, bombe à retardement, nous extermine. Population en chute libre en Grèce, 400 000 naissances pour 500 000 morts en Espagne. Les jeunes diplômés fichent le camp pour laisser leur place aux migrants. Par notre ami Maurizio.

L’euro a dépeuplé les pays pauvres

Une union monétaire imparfaite qui fixe les taux de change rend la démographie flexible.

Un rapport de la Commission européenne dit que la Grèce va perdre 20% de sa population, pour la double dérive du taux de natalité et le taux élevé d’émigration – à son tour, en raison de la crise économique imposé par la « cure » punitive allemande contre tout le peuple « Il vivait au-dessus de ses moyens ».

Le résultat est qu’en raison de la pauvreté, du chômage et de l’émigration, les «jeunes» ne peuvent pas former une famille. La Grèce devient de plus en plus un pays de retraités. Comment l’Europe peut-elle s’attendre à ce que le pays se réforme et reprenne, s’il le prive de sa meilleure ressource, la population jeune et éduquée?

La même chose s’applique à l’Italie et l’Espagne. En Grèce, en Espagne et en Italie, un cinquième des femmes nées dans les années 70 n’auront pas d’enfants, a calculé le Centre Wittgenstein pour la démographie et le capital humain mondial à Vienne. Et des centaines de milliers de jeunes instruits et fertiles partis pour l’Allemagne, la Grande-Bretagne, du Nord prospère, et presque certainement ne reviendra pas, parce que l’économie dans leur pays – les disparus – ne reprend pas.