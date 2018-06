Fabien commente notre élimination programmée et le techno-malthusianisme de ces temps déshonorants…

C’est en effet le leitmotiv, et au niveau planétaire.

En ce moment, au boulot, j’écoute en faisant mes machines en 3D des interviews aux passages parfois pénibles par une chaîne de « hackers », Thinkerview. Les invités sont souvent intéressants et le format plutôt lâche et long, ce qui fait qu’ils ont le temps d’exprimer ce qu’ils veulent. L’interviewer pose pratiquement systématiquement les questions suivantes « Ca vous dit quoi la fonction exponentielle » et « Selon vous faut-il contrôler la démographie ». Vieille lubie malthusienne… le type est persuadé que la démographie est exponentielle. Au niveau mondial, je n’en sais rien, mais au niveau européen, clairement pas. Et bien sûr comment faire pour expliquer aux « sauvages » qu’il faut qu’ils arrêtent de se reproduire, dans un monde où l’ingérence coloniale n’est plus de mise ?

Tout simplement en important massivement de l’étranger. On le convertit à la Société du Spectacle, on éduque ses enfants dans les universités « libérales » et en cinquante ans, le tour est joué. Les pays « en voie de développement » pourront se calibrer, notamment parce que ceux qui feront profs en fac dans ces pays seront dressés chez nous, et importeront notre « mode de vie » (ou plutôt, mode de mort).

Le Maroc est déjà à presque 2 enfants par femme. L’Algérie et l’Egypte entre 3 et 4, quand le Nigeria est à presque 6.

Le projet est clairement le même pour l’islam, qu’on veut duovaticaniser, ou noachiser, à son tour, en le faisant s’adapter au Spectacle. D’ailleurs certains auteurs dont j’oublie le nom voient dans le jihadisme à la Daesh une réaction très moderne à la confrontation de l’islam et de notre « civilisation », un dernier soubresaut similaire à ce qui arriva avec la réforme protestante.

On se demandait avec un ami réfugié du Zululand l’autre jour, où se sauver. Attendre qu’Elon Musk nous envoie sur Mars ?

Amitiés,

Fabien