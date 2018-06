Franz commente tout ça…

On nous vante pourtant le changement perpétuel (« construire dans un monde qui bouge », selon la publicité d’une banque… Allez construire sur un terrain instable, on verra le résultat). Mais vous avez raison. Rien ne change. Le pire se poursuit.

Allons-y franchement. Que la gravité spenglerienne fasse son œuvre vu que personne ne se résoud à la saine violence. Nous sommes effectivement des fiottes.

Pourtant, le terreau pour faire fleurir les martyrs devrait être l’humus nouveau. Mais à l’heure où la mort est pudiquement dissimulée, où les cimetières ont été dégagés loin en dehors des villes, calfeutrés derrière de hauts murs et que les processions funéraires ne tranchent plus la certitude et l’insolence des centre-villes, les bataillons d’un nouveau mythe héroïque ne verront jamais l’aboutissement sublime.

Les bannières fécales sont hissées chaque jour plus haut et claquent harmonieusement dans le vent français.