« Le credo réac était eschatologique… Je pense que la catastrophe a eu lieu, dans bien des domaines, et qu’elle s’est plutôt bien passée. Les Français sont devenus zombies. Baudelaire nous l’avait dit : on peut vivre en étant morts. Une charogne est vivante. L’effet richesse, les tranquillisants, le foot-afro et l’addiction techno ont eu raison de leur angoisse : la situation est désespérée, mais elle n’est plus grave (Nicolas Bonnal, remix de 2006) ».

