The Donald reprend les rênes en héraut, mate les frères Bolton et se rapproche des russes et des italiens : grandeur du Donald qui emmerde l’axe du mal !

Maurizio Blondet : Certo che vedere John Bolton addomesticato mentre, sulla via per Mosca dove porta un invito di Trump a Putin, fa tappa a Roma per invitare il nostro premier Conte alla Casa Bianca, fa una certa impressione: molto è cambiato in poche settimane, e il cambiamento viene da Trump.

Et Maurizio cite Philippe :

Insomma si tratta di una ridicola e velleitaria manifestazione di impotenza. Come scrive Grasset, “il duo Mercron che pretende di governare riformare l’Europa somiglia all’idillio terminale di uno zoppo con una paralitica”. Crudo, ma rende l’idea.