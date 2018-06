Le savant russe et le suicide européen

https://russia-insider.com/en/politics/europe-commits-suicide-importing-barbarians-russia-watches-great-sadness/ri23942

Comment nous devînmes des fiottes : Dimitri Orlov et la couarde crapulerie européenne

Quelques extraits de sa page courageuse, percutante, publiée sur son club Orlov. Dimitri cite d’ailleurs une page de Dostoïevski ce qui nous incite à vous faire découvrir notre essai sur ce juge serein des occidentaux (Nicolas Bonnal, Dostoïevski et la modernité occidentale, Amazon.fr).

Dans le monde entier, très peu de gens sont capables de faire le tour de la réaction européenne face à la crise des migrants. Du côté des migrants, nous avons des démonstrations avides de barbarie, de fanatisme et d’agression; Du côté des Européens, nous avons la peur abjecte d’apparaître … intolérants. Dans une situation incontrôlée où l’on s’attendrait à ce que les gens s’organisent, protestent, dressent des barrages routiers et votent massivement pour les partis nationalistes, nous sommes plutôt soumis au ridicule spectacle d’Européens dociles et efféminés habillés en tenues unisexes. Non au terrorisme! « Sur les trottoirs. La plupart des gens dans le monde y voient une démonstration orchidée de nullité anthropologique. « L’Europe est-elle morte? » Se demandent-ils à haute voix.

Lorsque l’EIIL a bombardé l’aéroport de Bruxelles, le roi Philippe et son épouse royale ont été rapidement évacués. A l’époque médiévale, un tel comportement lâche aurait coûté sa couronne au souverain, peut-être avec sa tête. Mais maintenant, il est bon pour une nation lâche d’avoir un roi lâche.

Pourquoi les élites européennes sont-elles si insistantes pour imposer la «tolérance» à leurs citoyens et les remplacer par des barbares importés? Qu’est-il arrivé à l’esprit des empires sanguinaires qui avaient séché la planète entière pendant des siècles, accumulant d’innombrables trésors?

Ce que je crois est arrivé, c’est que les Européens sont devenus trop à l’aise.

Ce nouveau type de personne, apparu d’abord en Europe puis répandu dans tout l’Occident et au-delà, apparaît comme une forme dégénérée de l’humanité: dépourvue de grande passion et de nobles objectifs, dépourvue de toute allégeance ou préférence ethnique ou sociale claire, fixée sur le confort et la sécurité et le manque de masculinité et de féminité: une sorte d’eunuque civilisationnel emprisonné dans un camp de concentration LGBTQ quatre étoiles.

Le dernier défi majeur à cette manière d’être a été présenté par l’intégration de l’Europe de l’Est, où les passions nationales sont toujours très fortes. Mais ce problème a été facilement résolu en trouvant un bouc émissaire – la Serbie – qui a été maudit pour son manque de multiculturalisme et de tolérance et bombardé dans la soumission. Cela a effrayé tout le monde en Europe de l’Est dans l’inaction, pour le moment. Mais maintenant, les migrations de masse ont posé un problème d’une tout autre ampleur, provoquant la révolte de la Pologne, de la Hongrie et même de l’Italie contre les attaques extraterrestres.

Les Européens ont conquis leur propre nature médiévale, mais l’ont ensuite réimportée. Le nouvel homme occidental émasculé n’est pas capable de riposter contre lui; leurs gouvernements, dont les dirigeants sont forcés de respecter les mêmes codes culturels de tolérance, de politiquement correct et de bonté obligatoire, ne peuvent pas non plus le faire.

Around the world, very few people are capable of wrapping their heads around the European reaction to the migrant crisis. On the side of the migrants, we have avid displays of barbarism, fanaticism and aggression; on the side of the Europeans, we have abject fear of appearing… intolerant. In an out-of-control situation where we would expect people to organize, protest, put up road blocks and vote en masse for nationalist parties, we are instead subjected to the ridiculous spectacle of meek, effeminate Europeans dressed up in unisex outfits chalking “No to terrorism!” on sidewalks. Most people around the world see in this an orchidaceous display of anthropological nullity. “Is Europe dead?” they wonder aloud.

When ISIS bombed the airport in Brussels, the Belgian king Philippe and his royal spouse were swiftly evacuated. During medieval times such cowardly behavior would have cost the monarch his crown, possibly along with his head. But now it is fine for a cowardly nation to have a cowardly king.

Why are the European elites so insistent on ramming “tolerance” down the throats of their citizens and replacing them with imported barbarians? What happened to the spirit of bloodthirsty empires that had bled the entire planet dry for centuries, accumulating countless treasure?

What I believe happened is that the Europeans became too comfortable.

This new type of person, which arose first in Europe and then spread all over the West and beyond, does seem like a degenerate form of humanity: bereft of great passion and lofty goals, lacking any clear ethnic or social allegiance or preference, fixated on comfort and safety and deficient in both masculinity and femininity: a sort of civilizational eunuch imprisoned in a four-star LGBTQ concentration camp.

The last major challenge to this way of being was presented by the integration of Eastern Europe, where national passions still run high. But that problem was easily solved by finding a scapegoat—Serbia—which was cursed for its lack of multiculturalism and tolerance and bombed into submission. This scared everyone else in Eastern Europe into inaction, for the time being. But now mass migration has presented a problem on an entirely different scale, causing Poland, Hungary and now even Italy to rise up in rebellion against the alien onslaught.

The Europeans conquered their own medieval nature, but then reimported it. The new, emasculated Western European Man is unable to push back against it; nor can their governments, whose leaders are forced to abide by the same cultural codes of tolerance, political correctness and compulsory kindness.