Les agents de Soros et les migrants au pouvoir suite à un putsch indépendantiste : sur le coup mondialiste en Espagne

Agents de Soros au pouvoir suite à un putsch indépendantiste : Sanchez et le coup mondialiste en Espagne

Il est à mon sens bien tôt pour affirmer que le système a perdu, que Poutine et Donald ont gagné, que l’Europe de Merkron est enterrée et avec elle sa théogonie du grand remplacement, sa tyrannie LGBTQ et son sadisme ludique-humanitaire. Pour l’instant seul un gouvernement semble résister, l’italien, qui peut être renversé sur un coup financier ou l’inévitable attentat islamique (attention, cher Donald, aux attentats, à la guerre civile des minorités ethniques et sociétales qui en France ont gagné la partie…). Mon sujet du soir est l’Espagne qui, comme par miracle, a pris la relève la semaine même de l’arrivée au pouvoir des antisystèmes en Italie.

Mis au pouvoir dans des conditions suspectes (comme Zapatero en 2004 après un attentat islamiste qui sanctionnait absurdement un peuple qui manifestait magnifiquement contre l’attaque de l’Irak), le socialiste non élu Sanchez, formé dans les ateliers du mondialisme (il a contribué au morcèlement yougoslave dans les années 90), réforme l’Espagne. Donc quelques milliers-millions de migrants en plus au nom de la solidarité et de la diversité coloriée, exhumation des restes franquistes, épuration mémorielle tous azimuts, confiscation en vue des biens de l’Eglise comme au temps de Mendizabal, augmentation des taxes et des impôts, euthanasie, semi-indépendance pour la Catalogne et le pays basque, etc. Au nom, encore et toujours, de la lutte contre Adolf. Pour une vache folle, il faudra liquider tout le troupeau…

Le chaos mondialiste est de retour, et Sanchez est le fils spirituel de Soros et le frère jumeau de Macron et de cette génération de politiques déments et freluquets (Renzi, Trudeau and Co.). On n’est pas sorti de l’auberge de cette mondialisation, surtout en Espagne, pays complexé par sa «légende noire ». Dimitri Orlov vient de rappeler dans une page étincelante le ridicule de notre lâcheté absolue, de notre couardise intégrale qui finit naturellement par rimer avec stupidité et débilité intellectuelle. Tout cela se conjugue très bien dans une société destinée à crever de sa laide mort, entre les arguties humanitaires, féministes et antiracistes.

Je rappellerai les grands moments d’une interview qui fit scandale en Espagne, celle du grand historien américain du franquisme Stanley Payne. Voici ce que disait Payne à ses journalistes interloqués (trop bêtes sans doute pour être scandalisés) : « l’espagnol moyen s’est converti en un être anesthésié dépourvu d’ambitions transcendantales ». Payne (fascisé depuis) méprisait les soi-disant bouleversements technologiques (on n’est pas sur la lune, l’énergie est hors de prix, les vols aériens sont plus lents qu’en 1970) et il soulignait que les moyens de communication avaient atomisé les espagnols en anesthésiant la société, comme dans les autres pays développés. Du pur Tocqueville…

Stanley Payne évoquait aussi notre abrutissement par la technologie, la communication, l’hédonisme, la télé-poubelle ou le sport, qui en Espagne vire vite à l’obsession tératologique.

Il ajoutait que le citoyen-podemos entretenu demandait un peu, mais pas beaucoup, pour bouffer et regarder sa télé ou son portable… Il est modeste dans ses appétits, ajoutait-t-il cruellement. Surtout, il précisait ce qu’on appelle d’un point de vue historico-politique le politiquement correct, le buénismo. Ce bonisme prétend dominer la société et éviter les révoltes en promouvant le conformisme. C’était toute la vague des pseudo-antisystèmes (Podemos, Mélenchon, Syriza, etc.) que notre savant américain dénonçait ici.

Il reste à savoir maintenant ce que la droite postmoderne en pleine recomposition/décomposition donnera ici à l’avenir. Or tout ce que nous voyons ne laisse évidemment rien présager de bon. La droite à la dérive ici comme ailleurs, contrôlée par des féministes humanitaires – et sans enfants – dans le genre de May ou Merkel (elles sont de droite, pas vrai ?) continuera de tendre sa gorge au bourreau de la mondialisation et de sacrifier un peuple trop distrait par ses jeux télé et par ses matches de foot.