Les blancs ne savent pas voter : les candidats démocrates de couleur blanche se vont blackbouler aux élections primaires de leur con de parti par les minorités raciales brimées et enragées. Pat Buchanan écrit du démocrate Crowley que son district du Bronx-Queens est à un sixième blanc maintenant.

Et demandez le programme de ces abrutis millénaristes qui reflètent l’effondrement du QI dans nos sociétés technophiles :

A Democratic Socialist, endorsed by MoveOn, Black Lives Matter and People for Bernie, Ocasio-Cortez favors Medicare for all, a $15 minimum wage, 100 percent renewable energy by 2035, free tuition at public colleges, federal jobs for all who want them, and abolishing an Immigration and Customs Enforcement agency that runs “black sites” on the Mexican border where “human rights abuses are happening.”

Petits blancs, souriez, vous allez y passer… Et un conseil, revotez The Donald dans deux ans…