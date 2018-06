Nicolas Bonnal est à Burgos et il lit Théophile Gautier commentant le gothique de cette ville…

Quels hommes étaient-ce donc que ceux qui exécutaient ces merveilleuses constructions que les prodigalités des palais féeriques ne pourraient dépasser? La race en est-elle donc perdue? Et nous, qui nous vantons d’être civilisés, ne serions-nous, en effet, que des barbares décrépits? Un profond sentiment de tristesse me serre le cœur lorsque je visite un de ces prodigieux édifices des temps passés; il me prend un découragement immense, et je n’aspire plus qu’à me retirer dans un coin…(Gautier)

